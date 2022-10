von Jürgen Waschkowitz

Der Circus Casanietto rief und alle kamen: Im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum des Engener Turnvereins hatte die Abteilung Kinder- und Jugend-Circus Casanietto zur Gala-Show anlässlich des eigenen 15-jährigen Bestehens eingeladen. Geboten wurde in zwei Varianten Auszüge aus den Programmen der vergangenen Jahre und neu einstudierte Vorführungen.

Engen 175 Jahre TV Engen: Stolzes Jubiläum wird zum Familienfest mit viel Lob und Anerkennung Das könnte Sie auch interessieren

Der Nachmittag-Auftritt war für die Jüngsten, ihre Eltern, Omas und Opas sowie Verwandten. Selbst die jüngsten Künstler überraschten dabei schon, durften ihr Talent zeigen und was sie durch fleißiges Training und eisernen Willen gelernt haben.

Akrobatik, Artistik und Jonglage

Der Galaabend war ein rasanter Ablauf zirzensischer Höhepunkte, ein Rückblick auf vergangene Jahre und Wiedersehen mit Ehemaligen sowie ein Treffen mit befreundeten Zirkusgruppen. Hauptsächlich gestaltet und präsentiert wurde das Programm von den Casanietto-Jugendlichen. Alle boten Akrobatik, Artistik und Jonglage auf höchstem Niveau, überraschten mit Kunst und Können. Bei beiden Veranstaltungen war das Interesse groß, die Stadthalle bis auf den letzten Platz gefüllt.

Wilder Keulenflug, gekonnt präsentiert von den Jongleur‘innen der Steinzeit. Bild: Jürgen Waschkowitz | Bild: Jürgen Waschkowitz

Die Reihe der Vorführungen am Abend begann mit kleinen und kurzen Jonglierkünsten im freundschaftlichen Wettstreit und mit Auszügen früherer Programme. Stark kam dabei die künstlerische Folge der Jahre zum Tragen, rückblickend von der Pandemiepause bis zum humorvollen Neandertaler, die Knochenreste als Jonglierkeulen verwendeten, mit einem kurzen tierischen Zwischenspiel eines Kängurus. Eindrucksvoll und begeisternd dabei immer die LED-Shows mit illuminierten Bällen, Keulen und Reifen.

Auch Gäste erobern die Bühne

Ausgereifte Vorführungen präsentierten auch die befreundeten Zirkusgruppen, die „Nellis“ vom Nellenburg-Gymnasium Stockach, Ringekönig Toby“ aus Ludwigsburg oder Zirkus Zebrasco aus Waldshut-Tiengen.

Engen Bilder von der Gala-Show zum 15. Geburtstag von Circus Casanietto Das könnte Sie auch interessieren

Der Höhepunkt der Gala-Show gehörte Ernesto, dem Allround-Künstler. Ihm reichen ein Stift, ein Pinsel und ein magischer Pizzakarton oder Koffer. Mit einfachsten Mitteln schafft es der aus Mexico-City stammende Ausnahmekünstler Ernesto Lucas Bildern Leben einzuhauchen und Klein und Groß zu verzaubern. In atemberaubender Geschwindigkeit fegt er akrobatisch über die Bühne, halsbrecherisch nah an der Kante und lässt dabei noch sein Diabolo anmutig, fast spielerisch aber gekonnt durch die Lüfte schweben und tanzen.

Prominenter Gast aus Mexico-City

„Ernesto war unser Geburtshelfer für den Circus Casanietto“, erinnert Christiane Schlenker. „Unser erstes Treffen mit ihm war ein magischer Moment und Motivation total. Es entstand eine großartige Freundschaft mit energiegeladenen Begegnungen, von den Anfängen bis zum heutigen 15. Jahrestag. Er hat unser Logo entworfen und war bei jedem runden Geburtstag mit dabei. Jeder Auftritt vom ihm ist ein einzigartiges Geschenk an uns und unser Publikum“, schwärmt die Trainerin.

Höhepunkt bei der Gala-Show zum 15. Geburtstag des Circus Casanietto im TV Engen war der Allround-Künstler „Ernesto“ aus Berlin, der mit seinen rasanten Darbietungen das Publikum zu frenetischem Applaus animierte..Bilder: Jürgen Waschkowitz... | Bild: Jürgen Waschkowitz

Nach drei Stunden Abendprogramm, zu dem auch kleine technische Pannen gehörten, die Moderator Uwe Schmidt gekonnt und lässig überspielte, war Trainerin und Organisatorin Christiane Schlenker die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. „Es waren aufregende und stark fordernde Tage und Wochen. Aber es hat sich gelohnt, ich bin von meinen Künstlern begeistert und jetzt total entspannt. Zusammen haben wir uns und unserem Publikum einen schönen, unvergesslichen Tag geschenkt. Mein großer Dank geht an das Team, die kleinen und großen Künstler und alle Mitstreiter, die die Gala-Show möglich gemacht haben.“

Publikum lässt sich begeistern

Begeistert ist auch Christoph Kaiser: „Das war ein einzigartiger Abend mit einem mitreißenden, lebendigen und liebevollen Programm. Alle Künstler haben starke Auftritte und großes Können gezeigt.“