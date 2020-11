In den vergangenen Monaten hat sich das Kulturamt der Stadt Engen mit der Erstellung einer Audio-Tour befasst und in Zusammenarbeit mit der Mainzer Firma „Lauschtour“ eine solche in Engen erarbeitet. Dies berichtet die Engener Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Lauschen, entdecken, mehr erfahren – mit dieser neuen Lauschtour kann Engen ab sofort auf völlig neue Art und zeitunabhängig entdeckt werden. Und auch gerade jetzt in der Corona-Zeit ist dies eine gute Möglichkeit, eine Stadtführung durch Engen zu machen. Immer wieder kommen Geschichtskenner zu Wort und sorgen bei dieser Audiotour durch Engens Altstadt für ein ganz persönliches Hör-Erlebnis.

Die Gäste werden mit ihrem Handy via GPS von Lauschpunkt zu Lauschpunkt geführt und durch die Inszenierung mit Soundeffekten und lebendiger Sprache ist die Führung so ausgelegt, dass auch Familien mit Kindern Spaß daran haben. Die kostenlose Lauschtour-App, auf der auch viele andere Audio-Touren, wie zum Beispiel der Vulkanpfad am Hohentwiel zu finden sind, kann bei GooglePlay oder im AppStore heruntergeladen werden. Das Projekt „Engener Lauschtour“ wurde begleitet durch ILE – Integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee e.V. – und gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.