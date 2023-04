Wie kommt eine Blaskapelle von der Alb nach Indien? Davon können die Erpfenhauser Dorfmusikanten erzählen. Die vielleicht kleinste Blaskapelle weit und breit spielt am kommenden Samstag auf der dritten Musikantennacht in der Hohenhewenhalle in Welschingen. Das Konzert mit drei Kapellen beginnt um 18.30 Uhr.

Eingeladen hat Christoph Gleichauf. Der Musiker und Dirigent der von ihm gegründeten Gruppe Keine Stille Stunde hatte schon 2019 und 2022 die Musikantennacht veranstaltet. Er und seine zahlreichen Musikkollegen werden auch selbst wieder zu Instrumenten und Taktstock greifen: Auf dem Programm stehen beliebte Klassiker der böhmisch-mährischen Blasmusik, aber auch spannende moderne Titel, darunter etliche aus den Federn der Komponisten, die sich unter den Musikern befinden.

Mit dem Elsass verbindet man nicht unbedingt Blasmusik – aber die Gruppe Happaranka will den Hegau vom Gegenteil überzeugen. Die derzeit zwölf jungen Musiker gründeten ihr Ensemble 2009. Ihr Name ist ein Wortspiel aus dem Begriff „Happer“ (Elsässisch für Musiker) und dem tschechischen Suffix „-anka“, mit dem Blasmusikfans große Kapellen wie Moravanka, Tschecharanka oder Tufaranka verbinden. Auch sie haben sich den traditionellen böhmisch-mährischen Weisen verschrieben, die sie mit viel Energie und Spielfreude intonieren. In ihrem Heimatort Hunspach gibt es sogar ein Happaranka-Fest.

Den Auftakt zur Musikantennacht machen die bereits erwähnten Erpfenhauser Dorfmusikanten ab 18.30 Uhr: Jan Jäger (Tenorhorn), Andreas Schmid (Gitarre) und Sebastian Jäger (Tuba) fanden sich mit Lars Bischof (Flügelhorn) zur „kleinsten Blaskapelle der Welt“ zusammen.