Ein Blick in die Geschichte der Region bekommt man am Tag des offenen Denkmals. Dieser findet am Sonntag, 11. September, auch im Landkreis Konstanz statt. Angeboten werden viele Veranstaltungen, die die einzelnen historischen Epochen, Gebäudetypen und architektonischen Stile abdecken. Dies berichtet Jens Bittermann vom Landratsamt Konstanz in einer Pressemitteilung.

Am Tag des offenen Denkmals werden Führungen durch die historischen Stätten angeboten und Besucher erhalten durch Fachleute aus den Bereichen Denkmalpflege, Restaurierung und Kunstgeschichte interessante Einblicke. Geöffnet sind laut Mitteilung des Landratsamtes Kirchen, Museen und anderen Gebäude, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind.

Zur Besichtigung geöffnet sind etwa das Schloss Freudental und das Schloss Blumenfeld, die Kapellen bei Orsingen, bei Nenzingen, in Steißlingen-Wiechs und in Mühlhausen, die Alte Kirche in Welschingen, der Dachboden der Stadtpfarrkirche in Engen und die in den Jahren 1946/47 von deutschen Kriegsgefangenen unter französischer Besetzung errichteten Theresienkapelle in Singen.

Mehrere Museen laden ebenfalls zum kostenlosen Besuch ein, teils mit Führungen: das Rosgartenmuseum in Konstanz, das Museum Haus Dix in Hemmenhofen, das Museum Fischerhaus in Wangen am See, das Museum im Schlosspark in Hilzingen mit seinem Schwerpunkt auf dem Bauernkrieg im Hegau oder das ambitionierte Jüdische Museum in Gailingen, das auch Führungen auf den jüdischen Friedhof anbietet. Das Hesse-Haus in Gaienhofen ist zu besichtigen (mit Anmeldung), ebenso das Sudhaus der ehemaligen Felsenbrauerei in Engen oder die dortige Gaugelmühle mit ihrer Hochgangsäge.

„Die Stadt Engen hat mit vielen historischen Gebäuden Eindrucksvolles aus der Vergangenheit zu bieten“, erklärt der Engener Museumsleiter Velten Wagner. Sein Respekt gilt dem Altbürgermeister Manfred Sailer. „Er hat es durch eine grundlegende Sanierung zusammen mit dem Gemeinderat geschafft, dass die Grundstruktur der Altstadt noch wie früher besteht“, sagt Wagner. Der Zweite Weltkrieg habe zwar das Altdorf mit vielen Toten in Schrecken versetzt, die Engener Altstadt sei aber verschont geblieben.

Das alles wird im Hegau geboten

Und das wird im und rund um den Hegau geboten: Archäologen zeigen die Überreste der römischen Gutshöfe bei Eigeltingen und bei Engen-Bargen und bieten so eine Gelegenheit, das römische Leben im Hegau im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus zu erkunden.

In Aach führen die Restauratoren durch das Denkmal-Ensemble Roth-Areal an der Aach, ein ehemaliges Mühlenensemble, das viele Jahre verfiel. Singen veranstaltet eine szenische Lesung zum maß­geblichen Stadtplaner der 1960er Jahre, Hannes Ott, und eine „Bilder­suchwanderung“, eine Art Schnitzeljagd, durch die Innenstadt. Dort ist das Café Horizont in der Hegaustraße der zentrale Anlaufpunkt.

Das Programm Das ansprechend gestaltete übersichtliche Programm-Faltblatt mit allen Informationen zu den im Landkreis Konstanz geöffneten Denkmalen und den zahlreich angebotenen fachkundigen Führungen liegt in allen Rat­häusern und Tourist-Informationen aus. Zudem steht das Programm als PDF auf der Webseite des Landratsamtes Konstanz, Amt für Geschichte und Kultur unter www.lrakn.de/kultur sowie auf der Webseite des Hegau-Geschichtsvereins unter www.hegau-geschichtsverein.de zur Verfügung. Grundsätzlich gelten bei allen Veranstaltungen die jeweils aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Es wird empfohlen, sich kurz vor dem Besuch tagesaktuell zu informieren.

Auch in Mühlhausen-Ehingen werden zwei historische Stätten der Öffentlichkeit zur Besichtigung angeboten. Die Kirche St. Peter und Paul in Mühlhausen mit dem großen Wandgemälde von Carolus Vocke und die Josefs Kapelle aus dem Jahre 1711 mit der für diese Kirche einmalige Barockausstattung.

Die Öffnungszeiten sind von 13 bis 17 Uhr. An diesem Tag ist die Gelegenheit vor Ort über geschichtliche Ereignisse der beiden Kirchen informiert zu werden. Die Führungen sind um 13.30 Uhr in der Josefskapelle und um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Die historische Gaugelmühle mit der Bemalung des Künstlers Dannenberg. | Bild: Archiv Jürgen Waschkowitz

In Engen sind folgende Denkmäler geöffnet und zu folgenden Führungszeiten zu besichtigen: