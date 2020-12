von Roland Ragg

Mit dem Einbau der Fußgängerbrücke über die Aach ging ein lang gehegter Wunsch der Einwohner in den Wohngebieten rechts der Aach in Erfüllung. Nachdem die Fundamente fertiggestellt und alle wasserrechtlichen Bedingungen erfüllt waren, konnten die beiden Brückenteile eingebaut werden. Der Anschlussweg am rechten Aachufer ist allerdings noch nicht ganz fertig. Zu Beginn des neuen Jahres ist mit der Freigabe der Brücke und des Weges zu rechnen.

Bau der Brücke hat sich in die Länge gezogen

Die Fußgängerbrücke vom ehemaligen EMA-Areal, dem jetzigen Neubaugebiet „Zur Weberei“, über die Aach in Richtung Hegaustraße wurde bereits 2018 in den Haushaltsplan gestellt. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren hat sich allerdings in die Länge gezogen. Die Baugenehmigung wurde erst im Januar 2020 erteilt. Nach der Vergabe der Arbeiten für rund 320.000 Euro hatte man mit einen Baubeginn im September gerechnet. Wegen Planungsänderungen mussten die Arbeiten jedoch noch einmal verschoben werden.

Arbeiter verbinden an diesem Knick die beiden Teile der neuen Fußgängerbrücke über die Aach. Die Aacher Einwohner aus den oben liegenden Neubaugebieten können nun bald zu Fuß über den Weg am rechten Ufer die Aach überqueren. | Bild: Roland Ragg

Aus wasserrechtlichen Gründen durften die Fundamente nicht im Wasser stehen. Deshalb besteht die Brückenkonstruktion aus zwei Teilen. Das heißt, die Brücke hat einen Knick, damit das Fundament am rechten Ufer erreicht werden kann.

Auf einem Tieflader wurde das rund 20 Meter lange Brückenteil angeliefert, was auf der engen Straße „Zur Weberei“ gar nicht einfach war. Dann mussten die Mitarbeiter der Baufirma Störk und des Brückenbauers Glück das rund vier Tonnen schwere Aluminiumteil austarieren, damit es waagerecht hochgezogen werden konnte. Nun wurde das Brückenteil zwischen zwei Häuser und über eine Garage geschwenkt und langsam in die vorbereiteten Lager aufgelegt. Diese Millimeterarbeit verlangte höchste Konzentration.

Bürgermeister Ossola läuft als Erster auf die Brücke

Abschließend zeigten sich Bauleiter Peter Hirth vom Rottweiler Planungsbüro RIP und Werner Glück, Inhaber der Welschinger Alu-Brückenbaufirma, sehr zufrieden. Inoffiziell ging Bürgermeister Manfred Ossola zuerst über die noch gesperrte Brücke.