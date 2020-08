40 Jahre im ehrenamtlichen Einsatz für die Belange der Engener Bürger – wie viele Gespräche, Fraktionssitzungen, Gemeinderats- und Ausschusssitzungen, nicht zu vergessen Veranstaltungen dazugehören, mag man sich kaum vorstellen. 1980 wurde Jürgen Waldschütz (CDU) zum ersten Mal in den Gemeinderat von Engen gewählt. Was er als Bürgervertreter geleistet und erreicht hat, hat die Wähler sichtlich überzeugt. Denn nach der ersten Amtszeit wählten ihn diese ganze acht weitere Mal in das Gremium. Seit knapp und ebenfalls beachtlichen dreißig Jahren hat Jürgen Waldschütz zudem die Funktion des Fraktionssprechers der CDU inne. Für diesen Einsatz, der bislang in Engen einzigartig ist, verlieh ihm Bürgermeister Johannes Moser nun die Ehrenurkunde samt Stele und Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg. Stellvertretend für die Familie, die hinter Jürgen Waldschütz steht, bekam Ehefrau Renate zum Dank einen großen Blumenstrauss überreicht.

Nicht nur für den Gemeinderat im Einsatz

Engagement ist für den Bäckermeister selbstverständlich. So kommt es auch, dass dieser sich nicht nur im Gemeinderat einsetzt, sondern auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Bäckerinnung Region Stuttgart, Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank eG ist und sich sozial wie kirchlich engagiert. In seiner Rede ging Bürgermeister Johannes Moser auf die städtischen Meilensteine ein, die in die 40-jährigen Amtszeit von Jürgen Waldschütz fallen. In dieser Zeit sei unter anderem die Einwohnerzahl in Engen um 25 Prozent gestiegen, das Gymnasium sei gegründet worden und seit 1996 sei die Gemeinde schuldenfrei. An diesen Entwicklungen, so Moser, habe Waldschütz als Stadtrat Anteil. Moser ging auf den hohen Stellenwert des Gemeinderats als Vertretung der Bürger ein, bei dem das Allgemeinwohl an erster Stelle stehe. „Neun Mal haben die Bürger Jürgen Waldschütz ihr Vertrauen ausgesprochen. Das ist etwas ganz Besonderes“, so Moser. „Das ist eine tolle Auszeichnung, die du wirklich verdient hast“, bescheinigte Ratskollege Bernd Maier. Ihm sei es immer wieder gelungen, „das Schiff Gemeinderat auf Kurs zu bringen“, so Maiers Lob.

Das Wohl der Bürger als Motivation

„Meine Motivation ist und war immer, unsere Bürger und Bürgerinnen zufrieden zu stellen und für neue Ideen zu begeistern“, gibt Jürgen Waldschütz auf Nachfrage des SÜDKURIERS zu verstehen. Dazu gehöre, dass man die Bedürfnisse der Bürger erkenne. Breit vernetzt und gut informiert zu sein, gehöre ebenfalls zum Amt. Das funktioniere nur gemeinsam mit einer gut funktionierenden Fraktion, die Waldschütz in seinem Fall ausdrücklich lobt. „Die Wähler müssen wissen, dass du als Stadtrat immer ansprechbar bist, dann auch gut zuhörst und dich diesem für den Einzelnen sehr wichtigen Problem annimmst und dann nach Lösungen suchst“, so Waldschütz zu seinem „Erfolgsrezept“. Er betont, dass die Hauptaufgabe des Gemeinderats sei, die Verwaltung zu kontrollieren. „Dazu gehört aber beiderseitiges Vertrauen und genau dieses Vertrauen müssen sich beide Seite erst erarbeiten“, ist sich Waldschütz nach seiner langjährigen Arbeit im Gemeinderat sicher.