von Albert Bittlingmaierund Helene Kerle

Das Beispiel des Tengener Stadtteils Watterdingen zeigt den Absturz der CDU bei der Landtagswahl auch im Hegau besonders drastisch auf. Noch vor einigen Jahrzehnten hatte Watterdingen, das damals mit Hegauer Rekordzahlen als „schwarzes Nest“ betitelt wurde, CDU-Stimmenanteile von über 70 und 80 Prozent. Bei der Wahl am Sonntag ist der Wert von 41,9 auf 27,6 gesunken. Die Grünen sind nun fast gleichauf. Das CDU-Ergebnis ist vergleichsweise immer noch hoch, im Bezug aber zur Historie des Tengener Stadtteils verheerend.

8,8 Prozent für die CDU

Im kleinen Tengener Stadtteil Talheim entfallen sogar nur noch 8,8 Prozent der Stimmen auf die CDU. In der Kernstadt Engen haben gerade noch 16,5 Prozent der Wähler ihre Stimmen der CDU gegeben. Im Kernort Hilzingen sind es 17,7 Prozent. In den Ortsteilen gibt es mehr Stimmenanteile für die CDU, was das Hilzinger Gesamtergebnis auf 22,3 Prozent verbessert.

Schlechter geht immer

Und was sagt Jürgen Waldschütz, CDU-Sprecher im Engener Gemeinderat, zum Wahldesaster der Union? „Ich war schon überrascht, dass ein zuvor schlechtes Ergebnis noch schlechter wird“, kommentiert er. „Die CDU muss alles umdrehen. Erneuern reicht nicht, es braucht eine Revolution von unten, auch mit anderem Personal. Die derzeitige Lage der CDU macht es auch für die Ehrenamtlichen an der Basis ganz schwierig, Überzeugungsarbeit zu leisten“, betont Waldschütz.

Freude über Mandat für Storz

Bei der SPD herrscht dagegen trotz allgemeiner Stimmenverluste Zuversicht, zumal der Kandidat für den Wahlkreis Singen- Stockach, Hans-Peter Storz, ein Landtagsmandat erhält. „Der grundsätzliche Trend war erwartbar“, erklärt Tim Strobel, SPD-Zweitkandidat und Mitglied des Engener Gemeinderats. „Mit der Landeswahl bin ich nicht zufrieden. Aber die Freude ist groß, dass es für Hans-Peter Storz geklappt hat. In Engen haben wir ein überdurchschnittliches Ergebnis der SPD. Es zeigt sich, dass sich das Engagement vor Ort bezahlt macht“, sagt Strobel.

Lob für den Einsatz des Abgeordneten

„Landesweit hätte das Ergebnis für die SPD etwas höher, so um die 15 Prozent ausfallen können“, resümiert Andrea Baumann, Sprecherin der SPD-Fraktion im Hilzinger Gemeinderat, das Ergebnis der Landtagswahl. „Ich bin aber hocherfreut, dass Hans-Peter Storz ein Mandat erreicht hat. Das ist für die Region sehr wichtig und ein Ansporn. Hans-Peter Storz hat als früherer Landtagsabgeordneter bewiesen, dass er sich stark für die Belange unserer Region einsetzt. Er wird dies auch künftig tun“, betont Andrea Baumann.

„Ich freue mich sehr über den Einzug von Hans-Peter Storz in den Landtag. Das ist gut für die Region“, erklärt der Tengener Bürgermeister Marian Schreier. „Das SPD-Ergebnis insgesamt ist niederschmetternd: Das historisch schlechte Abschneiden von 2016 wurde noch einmal unterboten. An Wahlergebnisse nahe der 10 Prozent kann und möchte ich mich nicht gewöhnen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass nun wenigstens eine Regierungsbeteiligung in einer Ampel-Koalition möglich wird“, so Schreier.

„Als Vertreter einer freien Gruppierung finde ich es gut, dass die Freien Wähler nicht in den Landtag gekommen sind“, betont Gerhard Steiner, Fraktionssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung im Engener Gemeinderat. „Die Freien Wähler sind eine große kommunalpolitische Gemeinschaft mit sehr verschiedenen Ausrichtungen. Ich bin sehr froh, dass Hans-Peter Storz es in den Landtag geschafft hat“, so Steiner.

Beim Ergebnis der Stadt Engen lohnt sich ein Blick in die Entwicklung der Kernstadt und der Teilorte. Während die CDU in der Gesamtstadt von 29,7 Prozent auf 22,2 Prozent rutscht, verliert die Union in der Kernstadt satte 10 Prozentpunkte und weist nur noch 16,5 Prozent Stimmenanteile auf. Selbst die Grünen büßen 2,6 Punkte (30,3) ein, dafür liegt die Kernstadt Engen mit einem AfD-Anteil von 17 Prozent besonders hoch. Die FDP steigert sich um fast fünf Prozent (12,1).

Wo die CDU noch gewinnt

Wäre das Wählerverhalten auch andernorts wie in den kleinen Engener Stadtteilen Biesendort und Stetten, würde die CDU jubeln. In Biesendorf wählten 35,2 Prozent schwarz (plus 2,5), in Stetten sogar 35,6 (plus 4,1). Die SPD erhält gerade mal 3,5 Prozent der Stimmen in Stetten (minus 4,9). Der Stadtteil Bittelbrunn weist in Engen den höchsten Anteil an AfD-Stimmen (22,3) auf. Das sind etwa 10 Prozentpunkte mehr als 2016. Der Stadtteil Bargen lässt mit drastischen Veränderungen aufhorchen. Die CDU verliert 12 Prozentpunkte (19,6), die SPD fast 10 Punkte (4,3), die Grünen legen in Bargen 11,5 Punkte zu (32,6), die FDP verzeichnet sogar ein Plus von fast 14 Prozentpunkten und kommt auf rekordverdächtige 21,7 Prozent Stimmenanteile. Und die AfD liegt weiterhin (16,3) in einem hohen Bereich.

Viele AfD-Wähler in Aach

Das allgemeine Wahlergebnis spiegelt sich auch in Gemeinden rund um Engen wider. In Aach gewinnen die Grünen und ihre Wahlkreis-Gewinnerin Dorothea Wehinger 4,5 Prozentpunkte bei einem Stimmenanteil von 31,2 Prozent, die CDU hingegen verliert 8,5 Prozentpunkte (18,3). Auffallend ist, dass in Aach AfD-Wähler mit 15,7 Prozent Stimmenanteile immer noch hoch im Kurs sind. In Volkertshausen ist die Entwicklung ähnlich, aber etwas abgemilderter. Dort ist das Ergebnis der Grünen mit 29,6 Prozent der Stimmen nur ganz minimal (plus 0,3) besser als bei den Wahlen 2016, die SPD verzeichnet mit 17,1 Prozent und einer Steigerung um 1,5 Punkte hegauweit ein beachtliches Ergebnis.

In Steißlingen weist die FPD um Kandidat Markus Bumiller mit 3,2 Prozentpunkten (10,5) den höchsten Zuwachs auf. In Mühlhausen-Ehingen gibt es bei den Grünen (28,9) nur ein geringfügiges Plus. Mehr zugelegt hat die SPD, um 2 Prozentpunkte (13,9) und die FDP (von 7,3 auf 10,3 Prozent).