Singen vor 5 Stunden

Ein junger Verein fasst schnell Fuß: Der SC United Singen belebt die Fußballszene im Hegau

Sechs Monate nach der Vereinsgründung etabliert sich der SC United Singen immer besser in der Vereinswelt. Die ersten sportlichen Erfolge stellen sich ein, zudem will der Klub weiter in der Singener Vereinswelt ankommen.