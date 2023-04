der Engener Stadtbibliothek hat in ukrainische Kinderliteratur investiert. Insgesamt 21 Bücher hat die Vorsitzende Jutta Pfitzenmaier (links) an Iryna Shtainke, Erzieherin der ukrainischen Spielgruppe in Engen, übergeben. Sie sei selbst vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen. Die Spielgruppe wird organisiert vom Verein Unser buntes Engen und steht jungen ukrainischen Flüchtlingen im Alter von drei bis sechs Jahren offen, die keinen Kindergartenplatz haben. „Die meisten von ihnen leben in den sehr beengten Verhältnissen der Notunterkunft in der ehemaligen Stadthalle Engen“, berichtet Jutta Pfitzenmaier. In der Spielgruppe bekommen die Kinder an drei Vormittagen pro Woche Anregungen und Abwechslung. Diese Aufgabe soll durch die Bücher unterstützt werden. Die Bücher sind teilweise auch zweisprachig in Deutsch und Ukrainisch angelegt. Auch nicht-ukrainische Eltern sollen Titel davon für ihre Kinder daheim ausleihen können.Bild: Förderverein Stadtbibliothek Engen