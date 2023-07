Erfreulicherweise konnte man den Berichten bei der Hauptversammlung des DRK Ortsverein Aach entnehmen, dass die Probleme der Pandemie überwunden sind und der Ortsverein auch finanziell auf stabilen Beinen steht. So konnte man frohgemut die Ehrungen (Infokasten) angehen. Und kann sich auch in diesem Jahr über viele Termine freuen.

Dem Ortsverein gehören auch die Gemeinden Volkertshausen, Eigeltingen und Singen-Beuren an. Der Vorsitzende Manfred Ossola musste auf seine Stellvertreter und Bürgermeisterkollegen Marcus Röwer (Volkertshausen) und Alois Fritschi (Eigeltingen) verzichten, da sie bei der Verabschiedung von Bürgermeister Matthias Weckbach waren. Doch konnte er verkünden, dass es keinen Mitgliederschwund aus der Bereitschaft gab, aber leider riss die Pandemie Lücken bei den passiven Mitgliedern. Doch dann folgten die positiven Berichte. Bereitschaftsleiterin Sabrina Müller konnte verkünden, dass fünf Männer und vier Frauen der Bereitschaft angehören. Diese absolvierten viele Sanitätsdienste in allen Ortschaften, von Radsport über Jubiläen von Musikvereinen bis zum Käfertreffen und „Das große Treffen“, ein Großereignis auf dem Aacher Natursportpark. Letzteres war sehr groß, sodass andere Ortsvereine mithalfen und man selbst habe ebenfalls bei Großveranstaltungen anderen Ortsvereinen geholfen.

Bereitschaftsleiter Matthias Specker berichtete von den 13 Dienstabenden und weiteren Fortbildungen der ehrenamtlichen Retter. Zudem sei man am Klosemarkt mit einem Stand präsent gewesen und habe an drei Blutspenden mitgewirkt, bei denen 350 Blutkonserven gewonnen wurden. „Die Bereitschaft hat im Jahr 2022 insgesamt 630 Dienststunden geleistet“, erklärte Matthias Specker, alleine bei „Das große Treffen“ haben acht Helfer des Ortsvereins 280 Stunden ihrer Freizeit geopfert.

Erfreulich waren aber nicht nur die Leistungen der Bereitschaft. So war die Seniorengymnastik ebenfalls ein wichtiger Anker in Zeiten der Pandemie. Mit den 17 Teilnehmerinnen im Alter von 70 bis 93 Jahren habe die Leiterin Claudia Späth notfalls auch telefonisch Kontakt gehalten. Denn neben Sturzprophylaxe und Fitness geht es ihr seit 40 Jahren auch um Sozialkontakte.

Ebenso freute sich Jugendleiterin Melanie Müller, dass man nach der Werbung in den Amtsblättern endlich wieder durchstarten kann. „Wir gewannen sieben neue Mitglieder und sind also neun“, konnte sie berichten. „Das Helfergen muss man in jungen Jahren aktivieren“, fügte Manfred Osslola an.

Für die Vertreter aller Feuerwehren sprach Eigeltingens Kommandant Ralf Martin. Er war voll des Lobes: „Es ist beachtlich, was ihr alles macht. Und herzlichen Glückwunsch für die vielen neuen Mitglieder im Jugendrotkreuz.“ Doch er stieß auch eine Diskussion an, denn die Feuerwehr Eigeltingen hat selbst Feuerwehrmänner zum Sanitätsdienst ausgebildet und möchte „Helfer vor Ort“ gewinnen. „Das wollten wir auch schon mal anstoßen“, sagte Ehrenbereitschaftsleiter Richard Auer.

Feuerwehrkommandant Ralf Martin wünschte sich eine Kooperation mit dem DRK, wie beispielsweise bei gemeinsamen Bereitschaften oder Fortbildungen. Doch eine Kooperation zwischen DRK und Feuerwehr sei hier sehr schwierig, wusste Manfred Ossola. Denn es gebe strenge Vorschriften. Er strich heraus, dass sich die Systematik der Alarmierung verändert habe.