von Sk

Ein dreistes Diebespärchen hat am Donnerstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, in der Breitestraße einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen, während sie die Autofahrerin ablenkten. Laut Polizeiangaben sprach ein unbekannter Mann eine 84-jährige Autofahrerin vor dem ehemaligen Hotel Sonne an und lenkte sie unter dem Vorwand, dass der linke Hinterreifen ihres Autos beschädigt sei, ab. Gleichzeitig öffnete eine unbekannte Frau die Beifahrertür des Autos der 84-Jährigen und klaute deren Geldbeutel mit Ausweispapieren und Bargeld. Die Diebe flüchteten anschließend auf der Breitestraße in Richtung Netto.

So sahen die dreisten Diebe aus

Das Pärchen soll laut Polizeiangaben im Alter zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und südländisch ausgesehen haben. Der unbekannte Mann wurde der Polizei folgendermaßen beschrieben: schlank, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, dunkel gekleidet. Die unbekannte Frau hat dunkelblonde gelockte Haare. Sie trug eine schlapprige Hose und eine beigefarbene Daunenjacke, die bis zu den Oberschenkeln reichte.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Engen unter der Telefonnummer (0 77 33) 94 09 0 entgegen. Die Polizei rät, Geldbörsen und Wertgegenstände immer möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen zu tragen. Tipps, um sich vor diesen Diebstählen zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.