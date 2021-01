Engen vor 7 Stunden

Doch keine Brandgefahr: Feuerwehreinsatz wegen zündelnden Jugendlichen

Zu einem Feuerwehreinsatz mit 44 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in der Engener Bergstraße, weil mehrere Jugendliche in einer Scheune offenbar gezündelt hatten.