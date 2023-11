„Genießen sie noch einmal den Rücken von Berthold Leiber“, so leitete eine Musikerin den musikalischen Abend in der Hohenhewenhalle ein. Denn: Leiber tritt an diesem Tag ein letztes Mal auf die Bühne. In der Tracht des Welschinger Musikvereins gekleidet, mit roter Weste und grauem Sakko, stellt er sich vor seine Kapelle. Gespannt blicken die Musiker zu ihrem Dirigenten auf und warten auf ihren Einsatz. Jedes Horn bläst nach seinem Kommando, sein Taktstock gibt dem Ensemble den richtigen Rhythmus.

40 Jahre lang war Leiber Dirigent beim Musikverein Welschingen. Am Samstag feierte er nun seinen Abschied. Dazu hatten sich rund 250 Zuschauer in der Hohenhewenhalle eingefunden. Unter dem Motto “Eine letzte Runde“ ließ er seine musikalische Karriere noch einmal Revue passieren. Dazu hatte er ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Gespielt wurde alles, was die Kapelle zu bieten hat. Leiber ließ dabei alte Kapellenklassiker wieder aufleben. Die Musiker spielten beispielsweise einen Marsch, der an Leibers Zeit bei einer Bundeswehrkapelle erinnerte, sowie klassische Polkas und Walzer. Aber auch Lieder aus der Popmusik wurden geboten. So vertonten die Musiker etwa “Hey Jude“ von den Beatles als Solostück auf der Posaune. Nach jedem Titel drehte sich der Mann, den man sonst nur von hinten sieht, zum Publikum. Er erzählte von seiner Karriere, seinem Leben und der Musik und machte klar, warum er sich für die einzelnen Stücke entschieden hatte.

So erinnerten die Beatles den Dirigenten etwa an seine Jugendzeit, aus der er prompt erzählte. Damals habe er jeden Sonntag von seinem Großvater zehn Mark Taschengeld bekommen. Als er sich, als großer Fan der Beatles, die Haare wachsen ließ und Schlaghosen trug, stellte der Opa die Zahlung ein und stellte ihm ein Ultimatum: lange Haare oder Sonntagsgeld. Die Entscheidung fiel Leiber scheinbar leicht: “Um meinen finanziellen Ruin abzuwenden, mussten die Haare schleunigst ab.“