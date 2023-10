Momentan einen Gewerbebau zu beginnen, sei herausfordernd, betonte Fixtest-Geschäftsführer Jörg Riehle bei der Begrüßung der Gäste zum Spatenstich für einen Firmenneubau. Vor vier Jahren hat er das Unternehmen übernommen. Jetzt will er weiter wachsen. Doch das ist gar nicht so einfach: Preise und Kapazitäten bei den Bauunternehmen änderten sich rapide. „Was wir vor ein paar Monaten geplant hatten, mussten wir den veränderten Gegebenheiten anpassen“, erklärt der Geschäftsführer. „So müssen wir das noch in diesem Jahr angedachte Richtfest vorerst verschieben, da bisher außer dem Grundstückserwerb keine Aufträge vergeben werden konnten.“

Langer Weg zum Spatenstich

Immerhin der Spatenstich ist nun geschafft. Das Engener Unternehmen kann endlich mit dem Bau des neuen Firmengebäudes im Gewerbegebiet Grub beginnen. Mit dem Neubau reagiere das Unternehmen auf das stetige Wachstum und den damit verbundenen Platzbedarf für Personal und Produktion. Das Gebäude soll beispielhaft für modernes, nachhaltiges und gesundes Arbeiten sein.

Unternehmen mit langer Geschichte Die Firma Fixtest wurde 1984 in Tengen gegründet. Reiner Rothe hat damals im eigenen Altstadthaus am alten Stadttor entwickelt und produziert. 1989 folgte der Umzug nach Engen, 2001 folgte ein weiterer Wechsel des Standorts, diesmal in die Friedrich-Mezger-Straße in Engen. 2007 gelingt der Umzug in ein neues, eigenes Firmengebäude in der Engener Zeppelinstraße. Der Neubau wird dreistöckig und von der Felix-Wankel-Straße mit einem Steg verbunden. Auf dem Grundstück werden ein eigener Grüngürtel und ein Biotop geschaffen. Der Strom wird selbst produziert und ebenso soll Regenwasser sinnvoll eingesetzt werden. Ziel sei es, mehr Energie zu erzeugen als zu verbrauchen. Der Mitarbeiterstamm von derzeit 23 Beschäftigten soll verdoppelt werden. Angestrebt wird von der Unternehmensleitung eine Bauzeit von einem Jahr und die Inbetriebnahme eventuell zum Ende 2024. (jw)

Zufrieden ist der Fixtest-Chef mit dem Grundstück und dem reibungslosen Erwerb. „Wir haben mit der Stadt Engen eine hervorragende Zusammenarbeit“, betont Riehle und blickt dabei zu Bürgermeister Johannes Moser. „Der Neubau ist auch ein klares Bekenntnis zum Standort in Engen und ein Zeichen für Vertrauen in die Zukunft“, so Riehle.

Bekenntnis zum Standort Engen

Im Engener Betrieb werden Federkontakte für anspruchsvolle Anwendungen produziert – Prüflösungen für Elektromobilität oder Kontaktstifte für die Medizintechnik erfordern maßgeschneiderte Konstruktionen.

Große Nachfrage nach kleinen Kontaktstiften

„Mit dem erweiterten Angebot können wir unserem gestiegenen Auftrags- und Produktionsvolumen gerecht werden“, hob der Geschäftsführer hervor. Weiter könne man die neue Planung nutzen, um effizientere Abläufe innerhalb des Unternehmens zu realisieren. Wo es sinnvoll sei, würden Bereiche und Prozesse umgestaltet und digitalisiert, unter anderem mit dem Einsatz von Barcode-Scannern im Lager. „Das neue Regalsystem wird direkt auf diese Technologie ausgerichtet“, erklärte Jörg Riehle.

Es gehöre auch zu den Aufgaben eines Bürgermeisters, für eine hohe Standortqualität zu sorgen, um die vielfältigen Aufgaben für seine Gemeinde zu erfüllen, betonte Bürgermeister Johannes Moser in seiner Ansprache. „Deshalb freut es mich, gerade auch am Ende meiner Dienstzeit, zu erleben, dass der Betrieb sich in Engen an einem neuen Standort erweitert, damit seine Standorttreue demonstriert sowie Zeichen für die Zukunft setzt.“

Erfolgreiche Unternehmensübergabe

Riehle habe bei der Übernahme der Firma schon angegeben, das Unternehmen nicht nur zu erwerben, sondern es auch auszubauen und einen schönen Stammsitz zu schaffen, lobte er. „Und Sie haben Wort gehalten: Ihr Einsatz ist ein besonderes Ergebnis für unsere Gemeinschaft“, dankte Bürgermeister Moser Jörg Riehle für die Verwirklichung der Expansionspläne.