Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Dienstagmorgen haben unbekannte Täter über die Pfingstfeiertage zwei Lastwagen-Batterien aus einer Baumaschine entwendet, welche an der Seestraße, in der Verlängerung Richtung Bergstraße, abgestellt war. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei der Baumaschine handelt es sich um eine sogenannte Horizontal-Bohr-/Spühlanlage, aus welcher der oder die Täter die zwei 143 Ampere Lastwagenbatterien entwendet hatten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Engen unter der Telefonnummer (07733) 9409-0) entgegen.