von Albert bittlingmaier, Matthias Biehler

Eine versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten an der Bahnhofstraße in Engen hat in der Nacht auf Dienstag für Aufsehen in der Hegaustadt gesorgt. Mehrere SÜDKURIER-Leser berichteten vom Knall am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr. Leut Zeugenberichten entstand erheblicher Sachschaden. „Dass darüber noch nicht berichtet wurde, irritiert mich“, fragt sich der Engener Karl Sprengart, ob ermittlungstaktische Gründe die Polizei bewegten, die Informationen zurückzuhalten.

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei, wie dem SÜDKURIER auf Nachfrage im Konstanzer Präsidium bestätigt wurde. „Drei unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr versucht, in der Bahnhofstraße einen in einer Bank-Filiale befindlichen Geldautomaten zu sprengen“, berichtet Tatjana Deggelmann von der Pressestelle der Polizei. Den Tätern sei die Flucht geglückt. Doch da sich zwei der Männer während der Explosion laut Zeugenaussagen noch im Schalterraum befanden, sei es laut den Ermittlern möglich, dass sie verletzt wurden. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß auf die Breitestraße, Ecke Bahnhofstraße. Ein aus der Breitestraße kommendes Auto, mit einer nach Zeugenangaben auffallend abgeflachten Motorhaube, sei ohne Licht herangefahren und habe die Täter aufgenommen.

Bei dem Diebstahlversuch sei immenser Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden, wie die Polizei berichtet. Die Ermittler der Kriminalpolizei hoffen nun auf weitere Zeugen, denen bereits Tage zuvor Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise an die Kriminalpolizei-Direktion Rottweil, Telefon (0741)477-0.