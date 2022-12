von Holle Rauser

Ein voller Erfolg war die Kurzfilmnacht am kürzesten Tag des Jahres in Engen. Die längste Nacht nutzten die Veranstalter um Manfred Müller-Harter, um im Ateliertürmle hinter dem Rathaus Kurzfilme zu zeigen. Dass dieses Angebot stetig mehr Resonanz erfährt, freut die Organisatoren. Der Kurzfilmtag war gut besucht.

In der Nacht kurz vor Weihnachten standen zunächst Kurzfilme zum Thema „Perspektivwechsel – Neues entdecken“ auf dem Programm. Hier wechselten die Protagonisten – und damit auch der Zuschauer – gewollt oder ungewollt die Perspektive. In „this is a fish“ von Michael Bohnenstingl schwimmt ein Fisch plötzlich gegen den Strom.

Ein unglaubliches Drama in wenigen Minuten

Manfred Müller-Harter reizt an Kurzfilmen, dass sie in der Regel sehr dicht und fokussiert erzählt sind. „In wenigen Minuten kann ein unglaubliches Drama ablaufen. Diese erhöhte Konzentration hilft einem tatsächlich Sehen zu lernen“, beschreibt er seine Faszination.

Manfred Müller-Harter organisiert bereits zum elften Mal den Kurzfilmtag in Engen. | Bild: Rasmus Peters

Dass dabei auch Traumata und Ängste eine Rolle spielen können, hat sich nicht nur in „Käpt‘n“ von Steve Bach gezeigt, in dem der Rettungsschwimmer Frank nach einem Unfall Wasser als vertrautes Terrain wieder zurück gewinnen will, um seinem Image als starker Vater und Vereinsmacho gerecht zu werden. Die Jesidin Hanan kämpft in Nele Dehnenkamps „Seepferdchen“ mit den Erinnerungen auf dem Meer bei der Flucht.

Im Animationsfilm „Formic“ kreuzen sich die Wege einer Ameise und eines Skateboarders, wobei die Perspektive des Krabbeltieres eingenommen wird und auch die drei Animationsfilme im ersten Block zeigten, wie wenig es braucht, ein Weltbild auf den Kopf zu stellen, zu zerstören oder sich damit zu arrangieren.

Bewegend und witzig: Viele Engener nahmen eine Pause vom vorweihnachtlichen Stress und tauchten in die Welt der Kurzfilme bei der Kurzfilmnacht ein. | Bild: Holle Rauser

Ein Knetfigürchen sucht einen Partner

Nachdenklich, skurril und humorvoll waren auch die „Golden Shorts“. Die auch unter ‚Shorts Attack‘ laufenden Kurzfilme mit Längen zwischen sechs und zwanzig Minuten drehten sich in diesem Jahr um das Thema „Beziehung“. Zum Beispiel der anrührende Animationsfilm „Other Half“ von Lina Kalcheva.

Die „Zweisamkeits-Parabel“ erzählt von der Suche eines Knetfigürchens nach einem Partner. Umgeben von eng umschlungenen Paaren, muss das Wesen allerdings einen schwierigen Weg durchschreiten. Ausgenutzt von einem alienhaften Partner, verspottet von einem Elfenwesen landet es als wortwörtliches Anhängsel einer weiteren von sich selbst eingenommenen Figur.

In der Kurzfilmsammlung „Golden Shorts“, die in Engen gezeigt wird, findet sich auch der Film Glücks-Suche. Aber was ist Glück? | Bild: Golden Shorts

Etliche Elemente einer toxischen Beziehung finden sich in allen drei Beziehungen, doch letztendlich kann sich der Protagonist/die Protagonistin befreien und findet das Glück – in sich selbst. Ähnlich auch „Circle of trust“ von Victor Nyåker, in dem sich ein Paar im nüchternen Ambiente einer Turnhalle trifft, um einen „Kreis des Vertrauens“ zu bilden. Wie sehr die Vorstellungen der beiden auseinandergehen – er will romantisch tanzen, sie ihn dominieren – war zugleich grotesk wie auch witzig.

Die liebevolle Beziehung zwischen Generationen (“In the Upper Room“, Alexander Gratzer), die verzweifelte – und zugleich ungeschickte – Suche von Stefan nach Freunden (“Der Diamant“, Vedran Rupic). Mit „Diablo“ von Jan Bujnowski, ein Film, der sich um Vergebung dreht und „Killing Jenny“ von Nina Weilbächer und Niklas Wolff, in dem sich die Opferperspektive überraschend ändert, schloss der Kurzfilmabend.