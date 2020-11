Durch das Corona-Virus und die dazugehörigen Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg ist das Konzert von „Die Paldauer“ verlegt worden. Wie der Veranstalter in einer Pressenotiz mitteilte, soll die „erfolgreichste Schlagerband der Gegenwart“, wie sie in dem Schreiben genannt wird, nun am Sonntag, 11. April 2021, in der Engener Stadthalle auftreten. Das Konzert soll knapp drei Stunden dauern. Die Paldauer legten den Grundstein für ihren Erfolg mit dem Evergreen „Tanz mit mir Corina“, es folgte der Hit „Düsseldorfer Girl“, der dreifache ZDF-Hitparaden-Siegertitel „Na endlich Du“ sowie „Das Feuer von Rhodos“ und viele weitere. Derzeit hat die Band ihr Lied „3000 Jahre“ am Start und überzeuge bei Konzerten, so in der Pressenotiz, auch mit ihrer Bühnenpräsenz. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, die Karten kosten ab 39,90 Euro und gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der Engener Buchhandlung am Markt, Telefonnummer (07733) 5789.