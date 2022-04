von Roland Ragg

Im gut besuchten Aacher Musikhaus stellte im Rahmen der Veranstaltungsreihe Erzählzeit ohne Grenzen der in Köln als freier Autor lebende Yannic Han Biao Federer seinen Roman „Tao“ vor. In dem Buch geht es in der Hauptsache um eine Einordnung der Geschichte seiner Familie, die von China über Indonesien bis nach Deutschland reicht.

Steißlingen Eine Sache der Perspektive – Florian Scheibe stellt in Steißlingen sein Buch „Der Biss“ vor Das könnte Sie auch interessieren

In seiner Begrüßung und Anmoderation gestand Bürgermeister Manfred Ossola, dass er etwas über den Autor im Internet recherchiert habe. Leider hätten dort aber nicht alle Informationen über den Autor gestimmt. Federer musste darüber nur schmunzeln. Er freute sich viel mehr darüber, dass man eine solche Lesung nun wieder ohne Einschränkungen und vor Publikum anbieten könne.

Woher kommst du ursprünglich?

Die Geschichte beginnt dann in Deutschland, wo sich Tao als Tobi ausgibt. Das weiß eigentlich nur seine Freundin Miriam. Als sie ihn verlässt reist er quer durch Europa um der Trauer über die Trennung zu entkommen. Wie ein roter Faden zieht sich nun die Frage: „Woher kommst du eigentlich?“ dann durch den Roman. Hier findet Tobi, der sich später auch noch Alex nennt, immer neue Ausreden. Es nervt ihn, wenn zum Beispiel nach seiner Antwort: „Aus Reutlingen“, weiter gefragt wird. „Ich meine, woher kommst du ursprünglich?“

Mühlhausen-Ehingen Über das triste Dasein in der Provinz: Sven Pfitzenmaier liest aus seinem Debütroman Das könnte Sie auch interessieren

Neben der Erinnerung der gemeinsamen Jahre mit Miriam verfolgt ihn auch der Tod des Vaters, dieser verschwand vor Jahren in Hongkong. In dem Roman begibt sich Tao auf die Spuren seiner Vorfahren. Dabei findet er heraus, dass sein Vater als Kind nach Indonesien verkauft wurde. Die dortige chinesische Minderheit wurde während der Suharto-Diktatur brutal verfolgt. Mit der Sicht der Mutter zu Tao‘s Geschichte schloss der Autor dann sein Buch, um die Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Dabei ging es in der Hauptsache um die Orte und Namen in dem Roman. „Hier wurde sowohl Autobiografisches als auch Erfundenes geschrieben“, so der Autor. „Stört Sie das immer noch, wenn Sie gefragt werden, woher Sie kommen?“, so eine Zuhörerin. „Ja, es nervt“, so die schmunzelnde Antwort von Yannic Han Biao Federer.

Das Buch „Tao“ ist bei Suhrkamp 2022 erschienen.