von Holle Rauser

Eine Geburtstagsfeier mit viel Musik: Das erwartet Freunde der Blasmusik am Samstag, 30. April, in der Engener Stadthalle. Die junge Kapelle „Geburtamucke“ und die „12 Mährischen“ werden ab 18 Uhr in der Halle für Stimmung sorgen. Eingeladen hatten die Musiker von „Keine Stille Stunde“ unter Dirigent Christoph Gleichauf.

Ungewöhnliche Entstehungsgeschichte

Und der musikalische Abend hat einen Grund: Initiator Gleichauf möchte damit den fünfjährigen Geburtstag seiner Kapelle feiern. Entstanden war „Keine Stille Stunde“ als Projektensemble anlässlich des Geburtstags von Gleichaufs Vater, der seinem Sohn die Liebe zur Blasmusik mitgegeben hat.

Aus dem spontanen Geburtstagsständchen entwickelte sich ein aufstrebendes Projekt. Viele Einladungen, auch ins Fernsehen, und CDs bestätigen ihren Erfolg. Der Zusammenschluss von jungen Musikern aus dem ganzen Land – von Welzheim bis zum Bodensee – trifft sich regelmäßig, um einige Stunden am Stück zu proben.

Das erwartet Besucher

Das fünfjährige Bestehen wird am Musikabend mit den Jungs von „Geburtamucke“ gefeiert, die, wie der Name schon sagt, meist auf Geburtstagen spielen. Anschließend spielen „Keine Stille Stunde“ selbst und präsentieren neben böhmisch-mährischer Blasmusik auch moderne Arrangements und Selbst-Komponiertes.

Den fulminanten Schlusspunkt setzen die Ausnahmekünstler, wie Gleichauf sie nennt, von der Formation „Die 12 Mährischen“. Die Musiker, die 18 Jahre lang zusammen mit „Vlado Kumpan und seinen Musikanten“ in ganz Europa spielten, sind in dieser Form erst das zweite Mal in Deutschland zu hören. Als Blasmusikanten vom alten Schlag, wie sie sich selbst bezeichnen, sorgen sie ab 22 Uhr für Stimmung bis zum Schluss.

Die Eckdaten

Der Abend beginnt am Samstag, 30. April, um 18 Uhr in der Stadthalle Engen, Einlass ist um 17.30 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.keine-stille-stunde.de/shop oder telefonisch unter (0152) 38 25 83 40. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Der Musikverein Bargen sorgt für die Bewirtung.