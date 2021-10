Zwei Mal mussten die Termine für das Konzert der Kantorei an der evangelischen Auferstehungskirche coronabedingt verschoben werden. Jetzt können die Veranstaltungen endlich stattfinden.

Mit dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart und der Kantate 106 „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ von Johann Sebastian Bach, führt die Kantorei unter der Leitung von Sabine Kotzerke zwei Werke auf, die als Trauermusik komponiert wurden, aber dennoch Hoffnung und den Glauben an ein ewiges Leben vermitteln.

Geprobt wurde viel online

„Ich bin dankbar, dass wir es im dritten Anlauf geschafft haben“, sagt Kotzerke. Sie sei froh, dass der Chor nie aufgehört habe, zu proben. „Sonst wäre es gar nicht möglich, das Konzert jetzt aufzuführen“, sagt sie weiter.

Denn auch als Präsenzproben nicht möglich waren, hätten fast alle Sänger an den Proben per Live-Video teilgenommen. Dadurch seien auch Ehemalige, die nicht mehr in der Gegend wohnen, und sogar neue Talente hinzu gekommen.

Umzug nach Gottmadingen

Die rund 40 Sänger und weiteren 30 Musiker werden in diesem Jahr aber nicht in der Stadtkirche Engen spielen, da zu der Zeit dort die Firmung stattfindet. Dafür finden in der Christkönigkirche in Gottmadingen zwei Konzerte statt, so Kotzerke. Um auch Nicht-Geimpften einen Besuch zu ermöglichen, gelte bei einem Konzert die 3G-Regel und beim anderen die 2G-Regel.

Diese könne man auch in Gottmadingen besser umsetzen als in der Engener Kirche. „Es würde uns sehr freuen, wenn das Engener Publikum uns treu bleibt und den Weg nach Gottmadingen auf sich nimmt“, sagt Sabine Kotzerke.

Zu den Konzerten Die Aufführungen von Mozarts Requiem und der Bachkantate 106 finden unter Einhaltung der G-Regeln in der Gottmadinger Christkönigkirche statt: am Samstag, 13. November, um 19 Uhr (3G) und am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr (2G). Kartenreservierungen ausschließlich unter www.kirchenmusik-engen.de oder telefonisch unter (07733) 97 87 48, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Karten kosten zwischen 25 und 35 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Bewusst habe man sich für zwei Termine mit unterschiedlichen Corona-Einschränkungen entschieden, um möglichst allen Interessierten einen Konzertbesuch zu ermöglichen. Mit dem Sonntagskonzert unter 2G-Bedingungen könnten mehr Besucher in der Kirche begrüßt werden, am Samstag unter Wahrung der Abstandsregeln auch Ungeimpfte.

Unterschiedlich und doch Gemeinsamkeiten

Auf dem Programm stehen interessante Werke: die Bachkantate 106 sowie das Mozart-Requiem. Auch wenn die stille, intensive Musik der Bachkantate, besetzt mit je zwei solistischen Gamben und Flöten, im Gegensatz steht zu Mozarts Requiem, das neben zarten Passagen auch explosive Musik mit großem Instrumentarium enthält, fänden sich durchaus verwandte Aspekte, so Kotzerke.

„Das Verbindungsglied ist die Auseinandersetzung mit dem Tod, vor dem sich weder der Protestant Bach noch der Katholik Mozart fürchteten.“ Beide Komponisten seien auch absolute Meister der Musik gewesen und sehr jung. Bach war erst 22, als er die Kantate schrieb. Mozart komponierte das Requiem 35-jährig, in Zeitnot und schon krank. Er verstarb, noch bevor er es beenden konnte.

Mozart starb, bevor er Werk beenden konnte

Begonnen als Auftragswerk eines Unbekannten, umranken viele Anekdoten und Geschichten das Requiem. Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmayr, mit dem sich Mozart oft über die Ausarbeitung ausgetauscht hatte, ergänzte selbständig Stimmen, die Mozart vorgesehen hatte.

„Die Singstimmen sind das Tragende, das Orchester gibt die Klangfarbe dazu“, sagt Kotzerke. Sie freut sich, dass sie zum Barockorchester mit Musikern aus ganz Deutschland für die Arien die Schweizer Solisten Maria C. Schmid (Sopran), Ulrike Anders (Alt), Tino Brütsch (Tenor) und Johannes Michael Blume (Bass) gewinnen konnte.