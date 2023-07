Es ist kurz vor Mitternacht. In den Gassen der Altstadt ist es ruhig, kaum jemand ist unterwegs. Doch auf dem Platz vor dem Rathaus hat sich eine kleine Schar von Menschen gebildet. Es sind Familie und Freunde von Marco Russo und Tim Strobel, die in dieser Nacht als Erste ihre Bewerbung für das Amt des Engener Bürgermeisters in den städtischen Briefkasten am Rathaus einwerfen wollen.

Fast schon ein bisschen feierlich ist die Stimmung. Es ist ein wichtiger Moment für beide jungen Männer. Das ist klar. Als die Kirchturmglocken zur Mitternacht läuten geht zuerst Tim Strobel und dann Marco Russo zum Briefkasten. Für den künftigen Platz auf der Bewerberliste hat das in dem Fall keine Auswirkung, wie Thomas Maier, Mitglied des Gemeindewahlausschusses erläutert.

Unter allen möglichen Bewerbern, die sich zwischen Samstag, 0 Uhr und Montagfrüh um 7.30 Uhr gemeldet haben, entscheidet das Los über die Platzierung. Denn am Wochenende ist schließlich niemand im Rathaus. Es bleibt also spannend, wer von beiden Bewerbern zuerst als Kandidat aufgeführt werden wird und ganz oben auf dem Stimmzettel landet.

Bei der Leerung des Rathausbriefkastens am Montagmorgen waren denn auch nur die Unterlagen von Marco Russo und Tim Strobel eingegangen. Möglichen weiteren Bewerberb bleibt aber auch noch jede Menge Zeit. Denn die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, den 28. August um 18 Uhr. Tags darauf entscheidet der Wahlausschuss über die Zulassung der Bewerber. Die sollen am Mittwoch 6. September oder womöglich auch schon eine Woche früher am 30. August öffentlich bekannt gemacht werden. Am Sonntag, 24. September haben die Engener schließlich die Wahl, wer in den kommenden acht die Geschicke der Stadt lenken soll.