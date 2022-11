von Uta Krauss

Hunderte von Kinderwägen suchten ihre Wege durch die historischen Gassen von Engen. Die Kleinen begeisterte besonders die Laternenwanderung mit musikalischer Untermalung und dem Singen klassischer Kinderlieder. Auch das Puppentheater in der Stadtbibliothek war so gut besucht, dass für die Vorstellungen in den Räumlichkeiten kein einziger Platz frei blieb.

Höhepunkt für die gesamte Familie waren die Vorstellungen der Artisten des Circus Casanietto. Ob Jonglage mit leuchtenden Bällen, oder das Zusammenspiel von Keulen, Diabolo und Devilsticks – die jungen Mitglieder des TV Engen zeigten gekonnt ihre geübten Fertigkeiten.

Engen Lichterzauber in der Altstadt: Besucher genießen Ruhe und Dynamik

Wie beliebt der Lichterabend ist, zeigt das Zusammentreffen der Familie Birk, aus Ludwigshafen-Bodman und Trossingen stammend. Die Familie nutzte das besondere Ereignis, um sich in Engen zu treffen. Die Söhne Samuel und Moritz waren sehr angetan von dem Angebot und zogen Mama und Oma gleich zum nächsten Event.

Gäste kommen von nah und fern

Auch Alteingesessene aus Engen kamen und tranken Glühwein und bewunderten die leuchtende Zauberfee, die in ihrem magnetisierenden Glitzer-Kostüm durch die Altstadt flanierte. Neben den geöffneten Einkaufsläden zog auch die Lichtschau am Rathaus die Zuschauer an, sowie die großformatigen Kunstwerke von Gerhardt Mahler im Turmhaus.

Der Marktplatz war zeitweise kaum zu durchdringen, so groß war die Masse an Besuchern. Auch eine Familie aus Schaffhausen reiste extra mit ihren drei Kindern an, weil sich das Programm so verlockend angehört hatte: Sie wurden nicht enttäuscht.

Künstlerin Lydia Leigh Clarke im Gespräch mit Museumsleiter Velten Wagner bei der Vernissage im Städtischen Museum in Engen. | Bild: Uta Krauß

Im Städtischen Museum Engen waren alle Türen geöffnet und am Abend fand die Vernissage der neuen Ausstellung mit der Künstlerin Lydia Leigh Clarke im Gespräch mit Museumsleiter Velten Wagner statt. Die Freiburger Künstlerin ist für ihr Studium aus den USA nach Süddeutschland gekommen und geblieben.

Ihre abstrakten Werke entstehen mit Farbpigmenten und werden mit Bienenwachsbinder auf die Leinwand aufgetragen. Ihre Verbundenheit zur Natur spiegelt sich in ihrer intuitiven Malerei wieder. Die Vernissage war gut besucht „Der Lichterabend bietet auch eine gute Gelegenheit, um die Türen des Museums zu öffnen“, so die Ansicht von Museumsleiter Velten Wagner.

Der Lichterabend in Engen wird von tausenden von Kerzen in der Altstadt erleuchtet. | Bild: Uta Krauß

Die Bürger von Engen machten den Lichterabend schlussendlich zu dem, wofür er seinen Namen trägt. In allen Fenstern in der Altstadt und vor den Türen wurden Kerzen aufgestellt – die feierliche Stimmung wurde erst dadurch zum Leben erweckt.