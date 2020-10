Die Ist-Situation in den Innenstädten zeigt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Engen heißt, dass es zu wenig öffentliche Toiletten gibt und deren Pflege und Wartung sehr aufwendig und oft unzureichend ist. Um dies in Engen zu ändern, soll das Konzept „nette Toilette“ Abhilfe schaffen. Durch die Einbindung der örtlichen Gastronomie und sonstiger Einrichtungen soll ein flächendeckendes Netz an frei zugänglichen Toiletten, die sauber und gepflegt sind, angeboten werden. Die teilnehmenden Betriebe erhalten im Gegenzug eine Aufwandsentschädigung durch die Städte für den etwas höheren Wasserverbrauch sowie Reinigung und Instandhaltung der Toiletten.

Hilzingen Ende des Streits ums stille Örtchen: Hilzingen bekommt endlich ein öffentliches WC Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Engen wird dieses Konzept schon seit 15 Jahren mit öffentlichen „netten Toiletten“ im Museum, im Bürgerbüro, im Cafe e.m. am Marktplatz und im Restaurant Lamm in der Vorstadt umgesetzt.

Engens neue Seniorenbeauftragte Ulrika Hirt lag es – wie es in der Pressemitteilung heißt – am Herzen, dieses Angebot auszuweiten und konnte neue Betriebe für die Idee begeistern. Vier neuen Teilnehmern die markanten Aufkleber überreicht, die in deren Eingangsbereichen auf eine „nette Toilette“ hinweisen: Neu dabei sind das Eiscafe Alfonso und der Hegau Snack in der Bahnhofstraße (Seehas-Center), das Ristorante Capri und das Büro der Zieglerschen Ambulanten Dienste in der Breitestraße.

Weitere Informationen findet man im Internet unter www.die-nette-toilette.de