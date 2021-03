Engen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Detail-Ergebnisse der Landtagswahl für Engen und Ortsteile: Grüne siegen in der Fläche, AfD hat Hochburgen in der Stadt Engen sowie in einigen Teilorten

Jenseits der grünen Dominanz in der Kernstadt wie auch in fast allen Teilorten hat die Landtagswahl in Engen (Kreis Konstanz) einige markante Besonderheiten. In der Kernstadt legt die AfD gegen den Trend sogar noch zu und landet auf dem zweiten Platz. Die FDP ist in Bargen stark und die SPD hat in Neuhausen einen Lichtblick.