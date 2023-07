Aufbauen, Kuchenbacken, Thekendienst, Kasse, Abbau – Die Listen mit Arbeitseinsätzen der Vereine für das Engener Alstadtfest am kommenden Wochenende sind lang. Was sie leisten, was es Neues geben wird und warum sich der enorme Einsatz für die Vereine lohnt, verraten die Vertreter von zwei der größten Engener Vereine vorab.

„Letztes Jahr haben wir über 22 Kilo Pasta verkauft“, gibt Marita Kamenzin zu verstehen. Und damit das dem Turnverein Engen auch in diesem Jahr wieder gelingt, braucht es eine gute Vorbereitung, weiß die Vorsitzende. In drei Schichten werden insgesamt 95 Helfer des Turnvereins am Altstadtfest in Engen im Einsatz sein. „Wir haben zehn Saucenköche, 20 Kuchenbäcker und 65 Helfer vor Ort“, verrät Marita Kamenzin.

Ein privater Besuch ist nicht möglich

Seit Jahren koordiniert sie die Arbeitseinsätze und wirbt seit Wochen um Mithilfe bei den Mitgliedern. Für die Schichten tagsüber sei das auch gar kein Problem. „Ganz schwierig ist aber die letzte Schicht um 23 Uhr mit Abbau“, weiß die Vereinsvorsitzende. Nicht, der späten Stunde wegen erklärt sie: „Jeder will selbst ans Fest gehen.“ Bei ihr hat das in 31 Jahren als Engenerin noch nie geklappt mit dem Festbesuch.

„Wir haben noch nie Minus gemacht.“Marita Kamenzin, Vorsitzende TV Engen | Bild: Peter Kamenzin

Auch wenn sie nicht selbst am Stand steht, zu organisieren hat sie immer etwas während des Altstadtfests. Oder sie ist musikalisch als Teil der Hegauer Alphörnle in den Gassen unterwegs.

Für das Altstadtfest benötigen die Vereine jede Menge Helfer. Wie die hier am Stand des Turnvereins Engen an der Kirche: Sandra Mast (von links), Andrea Steiner, Silke Peters, Ines Santoro, Volker Sauter, Heike Rottinger und Ulrike Rohse | Bild: Marita Kamenzin

Feierabendhock findet bereits am Freitag statt

Für den Hegauer FV beginnt das Altstadtfest bereits am Freitagabend mit einem Feierabendhock im alten Stadtgarten. Zur launigen Unterhaltungsmusik von Johannes und dem Hufschmied servieren die Fußballer Wurstsalat und Getränke. „Wir haben 150 Arbeitseinsätze“, berichtet Organisator Betram Wüstrich im Vorfeld.

750 Stunden im Einsatz

Am Freitag seien 36 Helfer im Einsatz und am Samstag sogar 73. Kein Wunder, der Fußball-Club hat sich wie in den vergangenen Jahren einiges vorgenommen. Neben dem klassischen Getränkeverkauf, hat der Hegauer FV abends eine Bar, er grillt Würst, Burger und Veggie-Burger und bietet obendrein ein Kinderangebot an. Mit allem drum und dran rechnet Bertram Wüstrich mit rund 750 Einsatzstunden am Altstadtfest. Das ist ein echte Hausnummer. „Die Listen zu füllen war nicht ganz einfach“, gibt er zu.

„Der Freitagabend wird immer gut angenommen.“Bertram Wüstrich, Marketing-Vorstand des Hegauer FV | Bild: Bertram Wüstrich

In diesem Jahr wurden eigens Plakate fürs Clubheim angefertigt, die die Mitglieder zum Helfen aufrufen. „Für einen Tag wäre das sehr viel Aufwand. Deshalb sind wir froh, dass wir den Freitag noch mit dabei haben“, vermittelt Wüstrich. „Für den Verein ist das lohnenswert“, weiß Oliver Mayer, Pressesprecher beim Hegauer FV. „Und das bei einem relativ kleinen finanziellen Risiko“, fügt Wüstrich hinzu. Wünschen würde er sich in Zukunft aber einen Richtpreis seitens der Festorganisation. Denn ohne Anhaltspunkt sei die Preisgestaltung nicht ganz einfach, so Wüstrich.

Das Altstadtfest Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Johannes Moser sein letztes Altstadtfest. Mit dabei sind die Trachtendamen, die Jagdhornbläser, der Fanfarenzug Engen und die Engener Bürgerwehr. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 53 aktive Teilnehmer am Altstadtfest. Dazu gehören 21 Vereine, sechs soziale Einrichtungen, 22 Händler und fünf städtische Stände und Bühnen.

Sie setzen auf Würstchen und Veggie

Wie die Fußballer setzen auch die Turner mittlerweile auf vegetarische Angebote beim Altstadtfest. „Mit der Pasta haben wir uns etwas Neues überlegt“, sagt Marita Kamenzin und betont, dass es neben Bolognese und Käsesauce mit der Napoli-Sauce sogar ein veganes Angebot gebe. Klassischerweise bietet der Verein zudem Kaffee und Kuchen an. Ab 20 Uhr betreibt die Handballabteilung eine Bar mit Cocktails, Bier und Sekt. Auf dem Marienplatz neben der Kirche gibt es außerdem eine Hüpfburg und Kinderschminken. Auf der Bühne hinterm Rathaus finden mehrere Aufführungen des TV Engen statt. Marita Kamenzin betont das gute Miteinander der Engener Vereine untereinander.

Für das kommende Wochenende haben Marita Kamenzin und Betram Wüstrich denselben Wunsch: Trockenes Wetter und viele Besucher.