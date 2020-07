Der Engener Haushalt wurde im Februar verhältnismäßig spät verabschiedet. Corona ist es zu verdanken, dass die Zahlen so wie sie geplant waren, kaum mehr Bestand haben. Der aktuelle Finanzbericht der Kämmerei wimmelt vor Zahlen und vor vielen steht ein Minus. Das geht aktuell den meisten Kommunen so. Glücklich schätzen kann sich Engen, weil es in dieser Krisensituation auf ein Finanzpolster von gut 20 Millionen Euro zurückgreifen kann. Es zeigt sich, dass sich die sparsame Finanzpolitik der Kommune in den wirtschaftlich guten vergangenen Jahren ausgezahlt hat. Dennoch werden die Auswirkungen von Corona wohl auch Engen in Bedrängnis bringen.

Mit seiner Vielzahl an Einrichtungen sind die Abschreibungen nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ohnehin eine Herausforderung für die Stadt. In finanziell guten Zeiten können Abschreibungen durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden. In einer Krisenlage ist die Verrechnung von Wertminderungen deutlich erschwert. Während ein Unternehmen unrentable Sparten schlicht aufgibt, kann das eine Kommune durch ihren sozialen Auftrag mit Einrichtungen nicht machen.

Die kommenden Jahre werden für die Kommunen im Allgemeinen keine Zuckerschlecken. Im Gegenteil, denn viele haben kein Finanzpolster im Rücken. Das hat Engen. Und dennoch wird es auch hier nicht einfach werden. In der mittelfristigen Planung von Projekten wird schlicht abgespeckt werden müssen.