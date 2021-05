Wie soll sich die Stadt Engen in Zukunft weiterentwickeln? Letztlich ging es bei einer Debatte im Gemeinderat gerade auch um diese Frage, als über den Bebauungsplan an der Maierhalde debattiert wurde. Das Wohngebiet aus den sechziger und siebziger Jahren, das hauptsächlich von Einfamilienhäusern geprägt ist, befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Viele ältere Häuser sind von jungen Familien gekauft und saniert worden. Hier und da wurde ein neues Einfamilienhaus gebaut. Aktuell liegt der Stadt Engen ein Baugesuch vor, das auf einem 1400 Quadratmeter großen Grundstück am Rand des Maierhaldengebiets den Abriss eines Wohnhauses und den Bau eines größeren Hauses mit mehreren Wohnungen vorsieht. Bislang ist die Art der dortigen Bebauung nicht eindeutig geregelt. So könnte sich die Struktur des Wohngebiets durch neue Bauten künftig deutlich verändern. Mit der Aufstellung einer Änderung des Teilbebauungsplans Gewann „Maierhalden“, hat sich der Gemeinderat mit seiner Entscheidung nun mehrheitlich hinter den Stadtbaumeister gestellt, der die bisherige Struktur des Wohngebiets nur wenig verändern möchte.

Aktueller Bebauungsplan ist nur teilweise rechtlich bindend

Für den Bereich Maierhalde liegt ein Teilbebauungsplan aus dem Jahr 1957 zugrunde. Dieser beinhaltet lediglich einen rechtskräftigen Baufluchtenplan. Der dazugehörige Gestaltungsplan, dem die ältere Bebauung im Gebiet mehr oder weniger folgt, ist jedoch nie rechtskräftig geworden und damit schlussendlich nicht verbindlich. Der Gestaltungsplan sieht entlang der Ballenberg- und der Hewenstraße eine dichtere Bebauung mit mehrgeschossigen Gebäuden vor. Im inneren Bereich, besonders in der Ludwig-Finkh-Straße dagegen eingeschossige Häuser. Als Stadtplaner möchte Matthias Distler auch in Zukunft bei diesem Konzept bleiben: „Dieser planerische Grundgedanke soll aus städtebaulicher Sicht unter Zulassung einer jeweils einer nur moderaten zusätzlichen baulichen Entwicklung fort verfolgt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Das Baugesuch für ein Gebäude mit mehreren Wohnungen sorgte dafür, dass die Bebauung an der Maierhalde aktuell in den Fokus gerückt ist.

Engen Hegauer Gemeinden wollen Baulücken schließen, Engen setzt auch auf neue Wohngebiete Das könnte Sie auch interessieren

Stadtbaumeister argumentiert für Erhaltung des jetzigen Wohngebiets-Charakters

Auf Nachfrage erläutert Stadtbaumeister Matthias Distler, warum es seiner Meinung nach jetzt wichtig ist, in diesem Bereich einen rechtskräftigen Bebauungsplan auf die Beine zu stellen. Denn werde hier eine dichtere Bebauung mit Befreiuungen zugelassen, „so entsteht für die angrenzende Bebauung eine Folgewirkung, die dann kaum noch zu steuern ist“, so Distler. In der Änderung des Teilbebauungsplans soll die Geschossigkeit je nach Lage beibehalten werden. Gleichzeitig soll es mehr Freiheiten bei der Wahl der Dachform geben, sodass auch moderne Pult- und Flachdächer möglich sind. Statt des alten Baufluchtenplans sollen, wie es in den neueren Plänen üblich ist, Baufenster festgelegt werden. Teil des neuen Plans sollen dann auch örtliche Bauvorschriften sein, die Gestaltung von Gebäuden, Nebengebäuden und Ähnlichem regeln. „Ich halte es auch für die Qualität unserer Stadt und unserer Ortsteile für wichtig, dass wir durchgrünte Wohnquartiere mit einer kleinteiligen Bebauung haben“, argumentiert Stadtbaumeister für eine Beibehaltung der bisherigen Art der Bebauung. „Hier ist sicherlich zu Teilen eine Nachverdichtung denkbar, diese sollte dann aber in der Größe und Dichte der Qualität des Quartiers Rechnung tragen und keinesfalls zu einer kompletten Veränderung führen“, formuliert Distler seine stadtplanerische Haltung deutlich.

„Wir brauchen Wohnungen, wenn Engen wie prognostiziert auf 12.000 Einwohner anwachsen soll.“Christian Arnold, CDU-Stadtrat | Bild: SK

CDU-Rat hält städtisches Wachstum und Wohnraumbedarf dagegen

CDU-Stadtrat Christian Arnold konnte sich dieser Haltung nicht anschließen und machte deutlich, dass er eine deutliche Nachverdichtung auch in diesem Gebiet im Sinne der Wohnraumknappheit befürworten würde: „Wir brauchen Wohnungen, wenn Engen wie prognostiziert auf 12.000 Einwohner anwachsen soll.“ Er stimmte als Einziger gegen die Aufstellung des Teilbebauungsplans, die vom übrigen Rat mehrheitlich beschlossen wurde.

Sperre soll Bauherren und Stadt an einen Tisch bringen

Direkt im Anschluss sprachen sich die Räte außerdem für eine Veränderungssperre aus, bis der überarbeitete Bebauungsplan an der Maierhalde rechtlich bindend ist. „Das Instrument der Veränderungssperre ist die einzige vom Gesetzgeber vorgesehene Regelung, um ein geplantes Vorhaben stoppen zu können und um sich zuerst planerisch Gedanken machen zu können“, erläuterte Matthias Distler auf Nachfrage. Mit der Sperre möchte er den Bauherren dazu bewegen, „mit der Stadt im Gespräch nach einer besseren Lösung zu suchen, um doch zeitnah das Vorhaben angehen zu können“, erläutert Distler. Im Gemeinderat gab er zu verstehen, dass er sich vorstellen könnte, dort mit einer geringeren als bislang geplanten Höhe zu bauen oder vielleicht zwei Häuser auf der großen Grundfläche zu bauen.