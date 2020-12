von Holle Rauser

Noch unberührt von Corona stattfinden konnten bis März nur der Neujahrsempfang mit Bürgerehrung, die Sportlerehrung sowie der Neubürgertreff, welcher mit einer Führung durch die Sonderausstellung „Hölle & Paradies“ verbunden war. Auch diese musste kurz nach der Eröffnung wieder schließen. Immerhin konnte eine Verlängerung bis in den September stattfinden.

Ein aufregendes und unruhiges Jahr

„Es war für uns alle ein sehr aufregendes und unruhiges Jahr mit vielen Veränderungen“ zieht Bürgermeister Johannes Moser Bilanz. Trotz Corona wurden in Engen zahlreiche Projekte und Maßnahmen umgesetzt und angestoßen, wie ein Rückblick auf 2020 zeigt: Mit dem Neubau der Sporthalle in der Jahnstraße will die Stadt auch den Schulstandort stärken. Der Spatenstich war im Oktober.

Bauplätze und die Möglichkeit zur Nachverdichtung wurden im Bereich der Breitestraße, Hugenberg Nord, der Schwarzwaldstraße und in Bargen geschaffen. Große Nachfrage gab es auch nach gewerblichen Bauplätzen. Weitere Investitionen betrafen Straßensanierungen in Engen und Zimmerholz, einen weiteren Gruppenraum für die Kinderkrippe im Baumgarten, die Außenanlage der Grundschule Engen und Hochwasserschutzmaßnahmen.

Fest im Baggerbiss: Dieser Baum musste im Frühjahr der Umgestaltung des Außengeländes der Grundschule Engen weichen. | Bild: Holle Rauser

Für das Sanierungsgebiet „Bahnhofsbereich mit Altstadt“ konnten drei Modernisierungsvereinbarungen mit privaten Eigentümern abgeschlossen werden. Zur Aufwertung des Bahnhofsbereichs wurde mit den ersten Planungsüberlegungen begonnen.

Breitbandnetz und Aufforstung

Der Auftrag für den Bau des Breitbandnetzes wurde vergeben. Investitionen in die Zukunft sind auch die insgesamt 18.000 Forstpflanzen, darunter Weißtannen, Douglasien, Eichen und sonstige Nadel- und Laubbäume, die im Stadtwald Engen gepflanzt wurden.

Im Juli fiel im Stadtteil Stetten in einer Bürgerumfrage die Entscheidung für bis zu zwei Windkraftanlagen im Gewann Staufenberg. Aufgenommen wurden außerdem Planungen zur Errichtung einer Freiland-Photovoltaikanlage beim Pumpwerk Brächle und passend zur Feriensaison wurde im August die zweite Ladestation für E-Mobile in Engen eröffnet.

Für Stromfahrzeuge wurde im Sommer in Engen eine weitere Ladestation eingerichtet. Hier Peter Sartena von den Stadtwerken (l.) und Bürgermeister Johannes Moser bei der offiziellen Inbetriebnahme. | Bild: Holle Rauser

Zu den Bereichen Kultur, Freizeit und Soziales: Nach umfangreichen Reparaturen an den Wasserleitungen lief im Erlebnisbad Engen der Badebetrieb vom 4. Juli bis zum 29. September mit knapp 20.000 Besuchern.

RFID für die Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek wurde auf die neue Verbuchungstechnik mit RFID umgerüstet. Engen erhielt ein weiteres Mal das Prädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ von der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie. Seit Juli schließlich gibt es eine neue einheitliche Leitung für die beiden Pflegeeinrichtungen am Gesundheitszentrum Engen.

Die Leitung der Stadt bleibt bei Johannes Moser: Am 20. September wurde er mit einer Wahlbeteiligung von knapp 30 Prozent mit einem Stimmenanteil von 97,47 Prozent wiedergewählt.

Er blickt zuversichtlich auf 2021: „Die Stadt Engen – zumindest die Altstadt – gibt es schon ein paar hundert Jahre. Sie wird auch diese Herausforderung überstehen und gestärkt daraus hervorgehen“.