von Holle Rauser

Wenn man die Fasnachtsfotos auf der Homepage der Zimmerholzer Holzklötzle durchklickt, wird schnell klar: Hier feiern alle mit. Alle Vereine und die Freiwillige Feuerwehr des Engener Teilorts sind eine eingeschworene Gemeinschaft. „Anders geht es nicht“, schmunzelt Zunftmeister Uwe Speck. Viele der Zunftmitglieder seien mehrfach ehrenamtlich aktiv.

Auch auswärts zeigt sich die Zimmerholzer Zunft gerne. Neben den Holzklötzle-Figuren gibt es seit 1982 auch die Tanzgruppe. | Bild: Holzklötzle Zimmerholz

Ihr 70-jähriges Bestehen konnten die Holzklötzle 2020 gerade noch „im kleinen Rahmen“ (Speck) mitnehmen, bevor die Pandemie begann. Für die Fasnacht im Lockdown 2021 schmückte man in Zimmerholz die Gärten und Häuser. Für dieses Jahr sind zumindest die großen Fasnachts-Veranstaltungen abgesagt.

Die gutmütigen Spukgestalten

150 Mitglieder zählt der Verein, bei einer Einwohnerzahl von rund 350 eine beachtliche Zahl. Symbolfigur ist das „Zimmerholzer Holzklötzle“. Der Name der Zunft wird hergeleitet von Spukgestalten, die in dem nahen Waldtal „Teufelsküche“ ihr Unwesen getrieben haben sollen, so die Sage. Die Gestalten mit weißen Gewändern, großen Köpfen und Holzmasken verfolgten spät auf den Feldern arbeitende Dorfbewohner bis ins Dorf.

Die Holzklötzle gehen auf Spukgestalten zurück, die im Zimmerholzer Wald ihr Unwesen trieben. | Bild: Holzklötzle Zimmerholz

Bösartig waren sie jedoch nicht. Das spiegeln auch die lächelnden Klotzmasken wieder. Entworfen hat sie der erste Zunftmeister Willy Bischoff. Bis heute werden sie vom Verein selbst gefertigt, die Bemalung übernimmt laut Uwe Speck Ehrenzunftmeister Karl Schwanz.

40 Jahre, davon 30 als Narrenrat, ist Uwe Speck (seit 2015 Zunftmeister) bei den Zimmerholzer Holzklötzle aktiv. | Bild: Holle Rauser

Von der Katzenmusik um 6 Uhr früh am Schmotzigen Dunschtig bis zum Heringessen für die Narrenbaumfäller am Aschermittwoch gönnen sich die Holzklötzle keine Pause.

Höhepunkt ist das „Zungenwetzen“ am Fasnetssamstag, wenn der Narrenrat mit den Engener Altdörflern zum Schlagabtausch zusammentrifft. Das närrische Necken hat Tradition. „Früher haben die Altdörfler beim Narrenbaumholen im Zimmerholzer Wald eine Rast im Gasthaus Löwen eingelegt“, erzählt Speck. Daraus sei das freundschaftliche Narrenduell entstanden.

Seit der Schließung der Wirtschaft findet es im Bürgerhaus statt. „Lampenfieber ist da schon dabei“, gibt Speck zu. Man wisse nicht, was das Gegenüber im Schilde führe. „Außerdem ist es der einzige Tag, an dem die Prominenz ins Dorf zieht“, scherzt er.