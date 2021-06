von Holle Rauser

Endlich wieder Ferienlager: Nachdem die Kinderfreizeit der katholischen Seelsorgeeinheit Oberer Hegau im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, sind die Planungen zum diesjährigen Angebot voll im Gange. Immerhin mussten die Kinder 2020 nicht komplett auf gemeinsame Aktivitäten verzichten, denn mit dem „FeLa@home“ – was für Ferienlager zu Hause steht – bot die Pfarrjugend eine ganze Woche Lagerstimmung im Engener Gemeindezentrum. Für Ende August ist nun ein zehntägiges Lager in Schönwald im Schwarzwald geplant.

Bisher laufen laut Birgit Gerstenkorn vom Leiterteam die Anmeldungen zögerlich: „Viele Eltern überlegen noch, ob ein Familienurlaub möglich ist“, vermutet sie. Bis zu 40 Kinder können mitgenommen werden. Offizielle Empfehlungen zu regelmäßigen Corona-Tests gebe es zwar noch nicht. Grundsätzlich würden dort aber die Corona-Regeln eingehalten werden. „Das Haus dort hat außerdem viele kleine Zimmer, das heißt wir können kleine Gruppen bilden“, so die Leiterin. Fast alle Zimmer verfügen zudem über ein eigenes Badezimmer.

Alle Ferienlager der Seelsorgeeinheit finden unter einem bestimmten Motto statt. „Das jetzige darf ich natürlich noch nicht verraten“, so Gerstenkorn. Im vergangenen Jahr, im „FeLa@home“, lautete es Zeitreise. An jedem Tag ging es für die Kinder in ein anderes Zeitalter, das mit kreativen Angeboten, Spielen und Rallyes vermittelt wurde. Für Gerstenkorn ist das diesjährige Ferienlager übrigens ein kleines Jubiläum: 25 Freizeiten hat sie schon begleitet. Auch viele ehemalige FeLa-Kinder bleiben dem Angebot treu und sind heute als Jugendleiter dabei. Sie sind Bezugspersonen und Seelentröster. Denn Heimweh ist laut Gerstenkorn schon ein Thema bei den Kindern: „Aber sie können lernen, damit umzugehen, wenn die Eltern sie ermutigen.“

Das Ferienlager Engen findet in diesem Jahr vom 16. bis 26. August im Gruppenhaus „Waldblick Victoria“ in Schönwald im Schwarzwald statt und richtet sich an Kinder zwischen neun und 13 Jahren. Informationen und Anmeldungen sind unter www.ferienlager-engen.de möglich. Es gibt Geschwisterrabatt, wenn mehrere Kinder einer Familie mitreisen. Auch Zuschussanträge sind möglich