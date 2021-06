von Roland Ragg

Die erneute Feststellung des Bebauungsplanentwurfes „Ehemaliges Sägewerk“ in der Ortsmitte stand im Mittelpunkt der jüngsten öffentlichen Sitzung des Aacher Gemeinderats. Nach der ausführlichen Planungsvorstellung durch Andre Leopold vom Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro erteilte der Rat dem weiteren Planungsprozess, der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der entsprechenden Behörden sein einstimmiges Votum.

Zu Beginn der Sitzung fasste Bürgermeister Manfred Ossola noch einmal den bisherigen Planungsverlauf zusammen. Demnach beschloss der Rat bereits im Dezember 2016 die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet „Ehemaliges Sägewerk“. Es handelt sich hierbei um das Areal, das zwischen der Aach und der Hegaustraße liegt.

Denkmalamt war gegen die ursprünglichen Pläne

Der damalige Satzungsbeschluss sei aber insbesondere beim Denkmalamt wegen des geplanten Abrisses der alten Säge und der vorgesehenen Bebauung des Vorplatzes auf großen Widerstand gestoßen. Das beauftragte Planungsbüro habe jetzt die eingegangenen Bedenken zusammengefasst und neu dargestellt.

Diese Neuplanung wurde nun von Andre Leopold dem Gremium vorgestellt. Demnach wird sich an der ehemaligen Säge und dem Vorplatz nichts ändern. Im neuen Plan ist auch eine deutlich lockerere Bebauung vorgesehen.

Das am Aachufer gelegene Areal ist als Mischgebiet vorgesehen, während die Fläche an der Hegaustraße als reines Wohngebiet ausgewiesen wird. Die sogenannte Artenschutzprüfung habe keine neuen Erkenntnisse erbracht, man wolle lediglich noch einmal nach den Eidechsen schauen, so Planer Leopold.

Viel Zustimmung im Gemeinderat

In der anschließenden Aussprache gab es in den Reihen des Gemeinderats viel Zustimmung für das vorgestellte Planwerk. Es gab allerdings noch einige Anregungen, wie zum Beispiel, keine Kunststoffzäune zuzulassen, die im Plan präzisiert werden sollten.