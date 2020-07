Engen vor 1 Stunde

Corona-Tagebuch: „Ich habe jede Nacht Fernsehen geschaut“

Aniello Trinchese gehört selbst zur Hochrisikogruppe. Um sich macht sich der 79-Jährige, der in einer WG für Intensivpflege lebt, am wenigsten Sorgen. Kopfzerbrechen und Angst hat ihm dieses Frühjahr dafür die Situation seiner Familie und Freunde in der alten Heimat in Italien gemacht.