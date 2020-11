von Holle Rauser

Zuletzt ließ sich Marina Luchian nicht mehr zurückhalten: „Sie hat immer wieder darum gekämpft, einreisen zu dürfen“, erzählt Dirk Hartig. Der Vorsitzende der „Pro Humanitate“-Moldawienhilfe mit Sitz in Engen spricht mit Hochachtung über seine, wie er sagt, wichtigste Mitarbeiterin. Zwar durften die Hilfsgüter als systemrelevante Transporte ungehindert weiterrollen, für Hartig und Luchian selbst galt eine strenge Einreisesperre.

Dirk Hartig im Lager. Hier warten weitere Betten und Kleidung auf den Transport. | Bild: Holle Rauser

Warten auf die Einreise

Am 7. Oktober schließlich durfte die gebürtige Moldawierin Luchian in ihr Heimatland reisen. „Nicht, dass ich die Welt retten kann, aber ich musste vor Ort sehen, wo wir etwas bewegen können“, erklärt sie im Telefonat. Das Krisenmanagement in der Moldaurepublik sei schwierig. Mit Militärpräsenz und Ausrufung des Ausnahmezustands versuche die Regierung, die Lage zu kontrollieren. Gleichzeitig würden Hygienemaßnahmen auch aus Unwissenheit nicht eingehalten. „Wo Armut ist, ist auch ein Mangel an Information“, sagt Luchian.

Marina Luchian von „Pro Humanitate“: „Die Kliniken sind überfüllt und überfordert.“ | Bild: Holle Rauser

Mehr als 70.000 Corona-Inifzierte

Wie dramatisch die Lage in Moldawien ist, zeigt die Statistik der WHO: Rund drei Millionen Einwohner hat das Land – etwas weniger als Berlin – aber mehr als 70.000 gemeldete Fälle und bereits mehr als 1500 Tote. „3000 Ärzte und medizinische Mitarbeiter waren oder sind infiziert“, sagt Dirk Hartig und fügt gegenüber dem SÜDKURIER hinzu: „Es gab keine Wellen, es wird vom Frühjahr bis jetzt immer schlimmer“. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Arbeit der Helfer erweitert. Im Oktober wurden 3700 Liter Desinfektionsmittel verteilt, 15.000 Euro für Lebensmittel ausgegeben, Schutzmasken und Betten gespendet.

Bei der Lebensmittelpaketverteilung erhielt auch diese Frau ein Paket. Sie wohnt in ihrer abgebrannten Hütte, ein Wiederaufbau ist für sie nicht möglich. | Bild: Intelegentu_0-79797887/0-69765004

Hilfe für die Ärmsten Die Hilfsorganisation Pro Humanitate realisiert seit Jahrzehnten medizinische und humanitäre Maßnahmen im ärmsten Land Europas – in Moldawien. Neben der akuten Not werden viele Schicksale seit Jahren begleitet, etwa das der Geschwister Ana und Mihaela, die als Kleinkinder schwerste Verbrennungen erlitten haben. Jetzt, im Teenageralter, hat die ältere Schwester schwere psychische Probleme. Zur Finanzierung der laufenden und akuten Hilfen – etwa der Desinfektionsmittel – benöigt Pro Humanitate Geldspenden. „Auch Rollstühle und Patenschaften werden dringend gesucht“, appelliert Dirk Hartig. Auf der Website www.pro-humanitate.de werden die Projekte und viele Einzelschicksale vorgestellt. Das Spendenkonto bei der Sparkasse Hegau-Bodensee: IBAN: DE16 6925 0035 0003 6363 62, BIC: SOLADES1SNG.

Messehalle wird zu Corona-Klinik

Helferin Marina Luchian hat bei ihrem Aufenthalt ein „Covid-Center“ besucht, eine ehemalige Messehalle, die zur Unterbringung von Corona-Patienten umgerüstet wurde. „Die Kliniken sind überfüllt und überfordert“, berichtet sie aus ihrer Erfahrung, sie besuchte in voller Schutzausrüstung das Krankenlager. Auch das Sozialzentrum, das mit der Hilfsorganisation aufgebaut wurde, ist nun eine Not-Klinik. 400 Betten werden in einer zweiten Halle unterkommen. Außerdem sollen Berufsschulen ausgestattet werden. Die dortigen Wohnheime für die 15- bis 18-Jährige seien in einem katastrophalen Zustand, schildern Hartig und Luchian.

Schon im Sommer wurden Lebensmittelpakete an die hilfsbedürftige Bevölkerung in Moldawien ausgegeben. Die Lebensmittel dafür wie auch für die Suppenküchen werden vor Ort eingekauft, um lokale Erzeuger zu unterstützen. | Bild: Intelegentu_0-79797887/0-69765004

Frauengemeinschaft Gottmadingen hilft

Gespendet werden sollen Baustoffe und Sanitärartikel, damit die Jugendlichen selbst Hand anlegen können. Kleidersammlungen konnten lange nicht durchgeführt werden. Umso mehr konnte Dirk Hartig sich Ende Oktober über eine besonders außergewöhnliche Spende freuen: Mehr als 9000 Kilogramm Kleidung hatte die Frauengemeinschaft Gottmadingen zusammengetragen.