Der Plan stand: Der Engener Bürgermeister Johannes Moser wollte in der Kernstadt zentrale Wahlkampf-Veranstaltungen anbieten und in allen acht Stadtteilen jeweils einen weiteren Auftritt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der 61-jährige Moser kandidiert für eine vierte Amtszeit bei der Engener Bürgermeisterwahl am 20. September. Innerhalb von drei Wochen stehen im Hegau weitere Bürgermeisterwahlen in Büsingen (27. September) und Gottmadingen (11. Oktober) an.

Derzeit geht Moser in Engen als einziger Bewerber ins Rennen. Die strengen Corona-Verordnungen bremsen sein Vorhaben allerdings etwas aus. „Ich musste leider registrieren, dass es für eine Einzelperson schwierig wird, ein Hygienekonzept zu erstellen. Und durch die Abstandsregelung hätten bei Wahlveranstaltungen in den relativ kleinen Bürgerhäusern möglicherweise nicht alle interessierten Besucher Platz gefunden. Nach Haus schicken wollte ich niemand“, erklärt Moser. Auch eine aufwendige Video-Übertragung für die Bürger, die bei den Veranstaltungen außen vor bleiben, hält er in seinem Wahlkampf für ein nicht geeignetes Mittel.

Parteien treten als Veranstalter auf

„Für mich ist es aber wichtig, direkt mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Deshalb halte ich daran fest, einen intensiven Wahlkampf zu führen, der mich auch einiges kosten wird“, betont Moser. Er setze deshalb auch darauf, seine Bürger über Wahl-Flugblätter zu informieren, wie er die Zukunft von Engen weiterhin erfolgreich gestalten will. „Ich konnte unsere Gemeinderatsfraktionen und ihre Parteien gewinnen, um als Veranstalter in der Kernstadt aufzutreten“, schildert Moser. „In den Stadtteilen plane ich Spaziergänge mit den Bürgern. Mit der nötigen Abstandsregelung bieten solche auch eine gute Gelegenheit, einzelne Örtlichkeiten zu inspizieren“, betont er. Zudem plane er, vor Einkaufsmärkten den Engern Rede und Antwort zu stehen.

Markus Möll strebt seine Wiederwahl als Büsinger Bürgermeister an.

„Die Corona-Verordnungen machen es kaum möglich, eigene Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auszuführen. Es wird so schwieriger, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Alleine schon wegen des Tragens von Masken“, erklärt auch der Büsinger Bürgermeister Markus Möll. Er kandidiert bei der Büsinger Bürgermeisterwahl am 27. September für eine zweite Amtszeit. Wie Moser zieht es ihn wegen der Einschränkungen an die frische Luft. „Ich will die Bürger an verschiedenen Bereichen im Ort treffen, wie an Baustellen, vor dem Rathaus oder an anderen interessanten Punkten“, erklärt Möll. In seinem Wahlflyer oder über private Anzeigen im Amtsblatt werde er die Bürger über die Termine informieren, schildert Möll.

Entspannung im Freien

Auch die Büsinger Gemeinderätin Vera Schraner strebt das Bürgermeisteramt in der Hochrheingemeinde an. Sie kandidiert gegen Gemeindechef Markus Möll. Und dies in für einen intensiven Wahlkampf eher ungünstigen Corona-Zeiten. Auch sie zieht es an die frische Luft. „Die momentane Situation ist für einen Wahlkampf in der Tat nicht einfach. Meine bisherigen Vorstellungen habe ich im Freien abhalten können, was das Ganze enorm entspannt. Außerdem habe ich viele bilaterale Gespräch, die mit der Abstandsregel gut durchzuführen sind“, schildert Veras Schraner.

Vera Schraner kandidiert für die Bürgermeisterwahl in Büsingen.

„Für Anlässe in geschlossenen Räumen werde ich die Personenzahl beschränken sowie die Hygienevorgaben einhalten müssen. Ich werde im kleinen Rahmen bleiben müssen. Büsingen ist ja auch ein kleines Dorf. Das passt“, betont Vera Schraner.

Marc Erny geht bei der Büsinger Bürgermeisterwahl ins Rennen: | Bild: privat

Ein dritter Kandidat, Marc Erny, hat nun seine Bewerbung auf dem Büsinger Rathaus abgegeben. Der Geschäftsführer einer Berliner Werbe-Agentur setzt beim Wahlkampf auf den direkten Kontakt mit den Bürgern. „Ich werfe meinen Wahl-Flyer in die Briefkästen und suche auch an der Haustür das Gespräch mit den Büsingern, natürlich mit Maske. Die Leute können auch direkt Kontakt mit mir aufnehmen. Außerdem gehe ich durch das Dorf, in der Hoffnung, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Erny. Eine größere Veranstaltung plane er nicht, aber die Teilnahme an der offiziellen zentralen Kandidaten-Vorstellung durch die Gemeinde Büsingen am Freitag, 18. September, in der Exklavenhalle.