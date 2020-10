von Holle Rauser

Zu einer besonderen Andacht hatten sich etliche Besucher in der Autobahnkapelle auf der Engener Höhe eingefunden. Anlass war der Feiertag, mit dem in diesem Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert wurden. So fand die „Literarisch-musikalische Andacht“ passenderweise unter dem Motto „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ statt.

Zugleich stand die Feier aber auch unter den Einwirkungen der Corona-Pandemie. So verknüpften sich inhaltlich beide Ereignisse mit den in der Wiedervereinigung wurzelnden Werte Demokratie, Solidarität und Freiheit und der Viruserkrankung, deren Auswirkungen und Einschränkungen diese Werte wieder einfordern.

Der Ansprache von Pfarrer Gebhard Reichert stellten Eduard Ludigs und Gabriele Haunz eine Lesung aus Albert Camus` „Die Pest“ an die Seite, den Dialog zwischen dem Arzt Rieux und dem Pater Paneloux. Während der Arzt als Atheist mit einem Gottesbild hadert, das unschuldige Menschen sterben lässt, hält Paneloux am Glauben fest. Beide aber eint die Sorge um die Erkrankten, stellt sie auf eine Seite. „Sie erkennen schließlich, dass die Wand zwischen ihnen schwindet in der Solidarität für die Kranken und Sterbenden“. Besser hätte man ein symbolisches Stück zu beiden Anlässen nicht auswählen können: Der Wert der Solidarität, Trennung von Familienangehörigen, das geduldige Ertragen oder der Kampf um Lösungen, zeige es sich in der Pandemie oder dem Ringen um die Wiedervereinigung, sind starke gemeinsame Aspekte.

Gabriele Haunz und Eduard Ludigs gestalteten zudem den musikalischen Rahmen mit Violine, Klavier und Gitarre, unter anderem mit einem Ausschnitt aus dem „Theme from the planets“ von Gustav Holst oder „Christ be our light“ von Bernadette Farell sowie zwei Hebräisch gesungene Lieder. Auch die Fürbitten, mit denen die Andacht beschlossen wurden, hatten den Jahrestag der Wiedervereinigung und die Corona-Krise zum Thema.