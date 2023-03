Mit einem sogenannten Solarkataster, also einem Verzeichnis für Solarflächen, soll dargestellt werden, welche Flächen sich für die Installation von Photovoltaik (PV) eignen.

Mehr Entscheidungsbefugnis für die Stadt

Das Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt die Erstellung eines solchen Katasters, um eine Standort-Analyse und Potential-Berechnungen als Grundlage zu haben. In der Ausschusssitzung ging Stadtbaumeister Matthias Distler auf die Situation in der Altstadt ein. Seiner Meinung nach drehe es sich um rund ein Dutzend Häuser, auf denen aus Sicht des Denkmalschutzes Sonnenstrom produziert werden könnte. Mit dem Kataster könne man mehr Entscheidungsbefugnis zur Stadt holen und es müsse nicht für jedes Dach ein Einzelentscheidung geben, so Distlers Argumentation für das Verzeichnis.

Engen Gedenken an finstere Zeiten: Für sieben NS-Opfer wurden in Engen Stolpersteine verlegt Das könnte Sie auch interessieren

Mögliche Bereiche für PV in der Altstadt sieht er rund um den Marktplatz und bei den Häusern entlang der Hauptstraße. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass mit historischen Ziegeln eingedeckten Häuser unter Umständen statisch keine PV-Anlagen zuließen. Hier könnten dann Spezial-Lösungen wie Indach-Anlagen in Frage kommen. Die seien aber deutlich teurer und weniger effizient als die Standard-Paneele.

Das sagen die Stadträte dazu

Stadtrat Bernd Maier (CDU) will kein Kataster. Er sieht darin eine starke Einschränkung der Möglichkeiten. Stattdessen verwies er auf den bislang unbearbeiteten Antrag der CDU zur Streichung des PV-Verbots aus der Altstadtsatzung. Peter Kamenzin (UWV) führte allgemeine Bedenken wie die Dachlawinengefahr auf. Er stellt die Nutzung für Privatleute dort in Frage. Die Einspeisung rechne sich nicht und das E-Auto könne dort aus Platzgründen kaum geladen werden.

Engen Eine Schraube, 200.000 Euro Schaden! Anne-Frank-Halle ist kurz nach Eröffnung für Wochen schon zu Das könnte Sie auch interessieren

Sein Fraktionskollege Bernd Keller fragte hingegen, ob mit einer Aufführung im Kataster auch eine Verpflichtung zur Installation einer PV-Anlage bei einer Sanierung verbunden wäre. Bürgermeister Johannes Moser meinte, dass das durchaus denkbar sei. Da es hier offensichtlich noch einige Fragen gibt, verständigte sich der Ausschuss darauf, dass der Stadtbaumeister Kontakt zum Denkmalamt aufnehmen soll. Das Solarkataster wird dann noch einmal Thema im Gemeinderat sein.