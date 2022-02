Auch wenn es an diesem Morgen nebelverhangen, ziemlich kalt und alles andere als einladend ist, sind im Stadtpark lauter strahlende Gesichter anzutreffen. Grund dafür haben sie alle genug. Denn die Bürgerstiftung Engen hat zum Pressetermin geladen, um zu zeigen, was sie im vergangenen Jahr in Engen bewegen konnte. Und bewegen ist in diesem Fall genau das richtige Stichwort.

Sieben Sportgeräte

Dank einer sehr großzügigen Spende konnte die Bürgerstiftung sieben neue Sportgeräte für den Fitnessparcours im Engener Stadtpark anschaffen. Die großen Edelstahl-Fitnessgeräte, die besonders wartungsarm sein sollen, hat der Bauhof bereits Anfang Dezember eingebaut und seitdem wurden sie schon fleißig genutzt. „Nach meiner eigenen Beobachtung werden die Geräte bisher überwiegend von jüngeren Leuten genutzt. Dabei sind gerade die Geräte zur Mobilisierung des Körpers für die Älteren unter uns besonders wertvoll“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Andrea Grusdas.

Kräftigung für den ganzen Körper

Auf der großen Grünfläche in Sichtweite zum Kinderspielplatz stehen den Bürgern und Besuchern ab jetzt ein Crosstrainer und ein Sitzfahrrad für zwei Personen bereit, die das Herz-Kreislaufsystem stärken sollen. Daneben gibt es Geräte für die aktive Kräftigung, eine Brust- und Beinpresse, sowie zwei Geräte, um den Unterkörper, Arme und Schultern zu mobilisieren. Sobald es die Temperaturen zulassen, wird noch eine Kletterbrücke installiert, die zum Training für den ganzen Körper genutzt werden kann.

Parcours wird noch bepflanzt

„Für das Frühjahr sind außerdem noch Einpflanzungen geplant“, die den Parcours einrahmen sollen, erläutert Stadtbaumeister Distler. Die Geräte seien für Erwachsene aller Altersgruppen geeignet und so beschaffen, das man daran nichts falsch machen könne, beschreibt die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, Sandra Hauser. Standortschilder erklärten jede einzelne Station. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses großartige Projekt realisieren konnten und sind uns sicher, damit im Sinne der Spenderin gehandelt zu haben“, freut sich Andrea Grusdas. Die neuen Bewegungsgeräte gäben allen Bürgern die Möglichkeit, an der frischen Luft etwas Gutes für sich zu tun.

Mehr als 9400 Euro für Projekte

Neben der Vorstellung des Fitnessparcours nutzte die Bürgerstiftung die Möglichkeit für eine symbolische Spendenübergabe an die zahlreichen Projekte, die im Jahr 2021 ihrerseits gefördert wurden. Insgesamt flossen über 9400 Euro von der Stiftung an Vereine und Organisationen in der Hegaustadt.

Rielasingen-Worblingen Zu teuer: Der Bürgerbus in Rielasingen-Worblingen soll ein neues Konzept bekommen Das könnte Sie auch interessieren

So konnte Ronja Hoppe von der Kinderwohnung Kunterbunt Tablet-Computer im Wert von 1500 Euro für die so enorm wichtige Betreuung der Hausaufgaben und schulische Recherchen anschaffen. Der Skiclub Engen konnte mit der Förderung von 2000 Euro fünf Kinder-Snowboards anschaffen, die Kindern für die Kurse zur Verfügung stehen und nicht selbst angeschafft werden müssen. Auch diese Förderung kommt vielen Menschen zugute, denn damit soll zusätzlich auch das Loipenspurgerät repariert und verbessert werden, um die Loipen für Langläufer präparieren zu können.

Große Freude bei den Vertretern von Vereinen und Organisationen, die mit einem Geldbetrag von der Bürgerstiftung unterstützt wurden. Ronja Hoppe von der Kinderwohnung, (von links), die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Andrea Grusdas, Bürgermeister Johannes Moser, Jan Holzschuher und Thomas Fugel vom Reparatur-Café, der Vorsitzende des Stiftungsrats Daniel Hirt, Monika Lang und Rosi Post von der Tafel Engen, Stiftungs-Geschäftsführerin Sandra Hauser sowie Marius Berner vom Skiclub Engen. | Bild: Kerle, Helene

Die Tafel Engen konnte dank der Spende der Bürgerstiftung als Weihnachtsaktion Lebensmittelgutscheine an sozial schwächere Menschen ausgeben. Die in die Bürgerstiftung integrierte allsafe-Stiftung finanzierte die Anschaffung von Möbeln für Bedürftige im Wert von 1500 Euro. Über eine Unterstützung von 500 Euro konnten sich außerdem die Engagierten beim Nachhaltigkeitsprojekt Reparatur-Café Engen freuen.

Gerade in Pandemie-Zeiten seien die Verantwortlichen der Bürgerstiftung Engen dankbar, so viele unterschiedliche Anliegen unterstützen zu können, sagte Sandra Hauser abschließend.