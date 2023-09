Nach 27 Jahren gibt Johannes Moser das Amt des Engener Bürgermeisters Ende Oktober ab – eine kommunalpolitische Zeitenwende im Hegau. Die Wählerinnen und Wähler in Engen sind am Sonntag, 24. September, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Und damit entscheiden sie auch über die Zukunft der Stadt.

Zum Finale des Wahlkampfes veranstaltet die SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen/Hegau eine Kandidatenarena in der Neuen Stadthalle. Alle vier Männer, die Bürgermeister in Engen werden wollen, haben zugesagt. Marco Russo, Tim Strobel, Frank Harsch und Peter Kamenzin – so die Reihenfolge auf dem Stimmzettel – werden auf dem Podium Platz nehmen und im besten Sinne darüber streiten, welche Ideen für die Zukunft der Stadt am besten sind.

Innenstadt mit oder ohne Autos? Wie bekommt man die Energiewende gestemmt? Und wie sollte man das Verhältnis von Kernstadt zu Ortsteilen gestalten? Das werden nur einige der Themen sein, um die es geht. Moderiert wird die Veranstaltung von den SÜDKURIER-Redakteuren Matthias Güntert und Helene Kerle. Die Kandidatenarena findet am Mittwoch, 20. September, in der Neuen Stadthalle statt und beginnt um 19 Uhr.

SÜDKURIER-Abonnenten können sich einen guten Sitzplatz sichern

Die Veranstaltung ist grundsätzlich für alle offen, die sich für die Engener Bürgermeisterwahl interessieren. Abonnenten von Print- oder Online-Medien des SÜDKURIER bekommen allerdings ein kleines Schmankerl. Wer sich vorab mit seiner Abo-Nummer auf der Internetseite www.meinSK.de/wahlarena-engen anmeldet, kann sich einen Sitzplatz im vorderen Bereich der Halle sichern. Die Anmeldeseite ist ab sofort bis Dienstag, 19. September, um 12 Uhr freigeschaltet.

Selbstverständlich werden die Besucher bei der Veranstaltung die Möglichkeit haben, Fragen an die Kandidaten zu stellen. Gerne können Sie aber schon vorab Fragen an die Kandidaten abschicken, die dann für die Veranstaltung berücksichtigt werden können. Am einfachsten geht das per E-Mail an singen.redaktion@suedkurier.de. Und: Schon vorab hat die SÜDKURIER-Redaktion die Kandidaten zum Video-Duell gebeten.

Zwei Tage vorher Einzel-Vorstellung

Am Montag, 18. September, um 19 Uhr lädt die Stadtverwaltung von Engen zur kommunalen Kandidatenvorstellung, ebenfalls in die Neue Stadthalle. Im Unterschied zur SÜDKURIER-Arena werden sich die Kandidaten dabei allerdings einzeln und hintereinander vorstellen und auch einzeln vom Publikum befragt.