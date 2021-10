Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Jürgen Waschkowitz

Zwei Tage war Engen das Zentrum der närrischen Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Die Fasnacht in ihrer traditionellen und historischen Art und Weise wünscht sich die große Schar der Narren nicht nur im Hegau und Bodenseeraum zurück. Und sie soll im kommenden Jahr wieder auferstehen, beschloss die Vereinigung bei ihrer Herbstarbeitstagung, die coronabedingt mit der Jahreshauptversammlung am vergangenen Wochenende zusammengelegt wurde. Die anwesenden Narrenzünfte erhielten Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Vereinigung, die Arbeit des Präsidenten und seines Präsidiums und die voraussichtliche Zukunft der gemeinsamen Fasnacht. Bei den Neuwahlen wurde der geschäftsführende Vorstand um Präsident Roland Wehrle in den Ämtern bestätigt.

„Als eine vorbildliche Stütze in allen Bereichen des närrischen Lebens der Vvereinigung", wurde Beate Schulz von Roland Wehrle gehrt und ausgezeichnet. Großes Lob spendete Peter Stiegler dem geschäftsführenden Präsidium für die vorbildliche Arbeit unter den coronabedingten Auflagen in seiner Ansprache zur turnusmäßigen Entlastung. Ständing Ovation in der Satdthalle in Engen für die vorbildliche Arbeit des Präsidiums der Vereinigung Schwäbisch-Allemannischer Narrenzünfte. Mit einem bunten Programm überraschte die Narrenzunft, hier Elmar Caldart und der Chor der älteren motorbegeisterten Damen, ihre Gäste zum Ausklang der Tagung der VSAN in Engen. Der neue und (fast) alte geschäftsführende Vorstanmd der VSAN (v.li.): Otto Gäng (Vizepräsident), Ursula Forster (Säckelmeisterin), Roland Wehrle (Präsident), Peter Schmidt (Vizepräsident) und Paul Martin (Schriftführer). Die grüne Karte als Zustimmung für die vorbildliche Arbeit des geschäftführendes Vorstandes von den Mitgliedern der Vereinigung.