Die Firma Werner Glück, Aluminiumbrücken in Welschingen, bereitete eindrucksvoll ein weiteres Unikat ihrer Brückenkonstruktionen auf die Reise an ihren Bestimmungsort in Aachen vor. Für die millimetergenaue Verladung auf den Tieflader musste extra die Landesstraße L 194 gesperrt werden.