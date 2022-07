So schildert die Polizei den Hergang des Unfalls: Ein 37-jähriger Motorradfahrer war auf der Kreisstraße 6130 von Stetten in Richtung Zimmerholz unterwegs. In einer Rechtskurve überholte der Biker ein Auto und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt.