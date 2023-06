Morgens vor Schulbeginn fahren zahlreiche Eltern ihre Kinder bis vor die Schule. Dabei kann es zu unnötigen Gefahrensituationen im Schulbereich kommen. Drei Grundschulen aus dem Hegau haben zum Teil schon wiederholt am Projekt Spo-Spi-To teilgenommen – und damit die Anzahl solcher Elterntaxis verringert. Spo-Spi-To steht dabei für Sporteln, Spielen und Toben.

Das Problem der Elterntaxis betreffe laut Thomas Gansert vom Spo-Spi-To-Team den städtischen Raum stärker als den ländlichen Raum: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Problem der Elterntaxis gerade in Städten vorhanden ist.“ Oft seien die Strecken zu den Grundschulen bei Schulen in der Stadt nicht weiter als anderthalb Kilometer. Das heißt, der Nahverkehr werde hier erst gar nicht benötigt. „Dennoch werden die Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht“, so Gansert gegenüber dem SÜDKURIER.

Über 110.000 Kinder haben seit März bei einem der größten Schulprojekte in Deutschland für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg teilgenommen. Mit 37.000 Kindern leben rund ein Drittel davon in Baden-Württemberg. Hier in der Region haben an der Grundschule Tengen 71 von 190 Kindern am Projekt teilgenommen, in Engen haben sich 126 von 291 Schülern der Grundschule beteiligt und in Mühlhausen 90 von 160 Kindern. Gezählt wurden jeweils die Kinder, die einen vollständig ausgefüllten Bewegungspass abgegeben haben. (zel)

Die zusätzliche Bewegung habe aber noch viele weitere positive Nebeneffekte, wie Lehrerin Stefanie Kurz berichten kann. Sie erzählt die Geschichte von einer Schülerin mit zerzausten Haaren. Die Frisur habe überhaupt nicht bleiben wollen, wo sie sein sollte. Wie sich solche Probleme auf dem Schulweg lösen lassen? Ein Mädchen, das eine andere Klasse in der gleichen Schule besucht, reicht dem Kind einen Haargummi. Das kleine Randerlebnis zweier Tengener Schülerinnen, die am Projekt teilnehmen, sei beispielhaft. „Bei dem Projekt kommen Kinder auch in Kontakt mit Schülern aus anderen Klassenstufen“, berichtet der Tengener Schulleiter Frank Aden.

Nicht nur aufs Auto verzichten

Dabei soll auf dem Schulweg nicht nur aufs Auto verzichtet und etwas für die Umwelt und die Gesundheit getan werden. Außerdem helfe das Projekt den Kindern, einen Rhythmus für die Schule zu finden – denn dort sei der Takt ja auch vorgegeben, schildert Lehrerin Stefanie Kurz. „Und die Kinder lernen auch, eine Strecke einzuschätzen“, nennt Frank Aden einen weiteren Aspekt. So müssten sie überlegen und planen, wann sie zuhause aufbrechen müssen. Dabei gehe es bei dem Projekt überhaupt nicht darum, dass man nicht mehr mit dem Auto fahren dürfe – aber Spo-Spi-To solle bewusst machen, dass es das Normale sei, zu Fuß oder mit dem Rad in die Schule zu kommen.

Die Nachbarschaftsschule in Tengen beim Schulfest. Neben der Grundschule in Tengen haben auch die Grundschulen in Mühlhausen-Ehingen und Engen beim Projekt Spo-Spi-To mitgemacht. Dabei ging es darum, auf das Elterntaxi zu verzichten und aus eigener Kraft in die Schule zu kommen. | Bild: Uli Zeller

Außer der Nachbarschaftsschule in Tengen nehmen noch zwei weitere Grundschulen aus der Region am bundesweiten Projekt teil: Die Grundschulen in Engen und in Mühlhausen-Ehingen. Holger Laufer, Schulleiter in Engen und die Mühlhausener Rektorin Christina Gnirss berichten, dass auch bei ihnen viele Schüler beim Projekt mitgemacht haben. „Im letzten Jahr hat eine unserer Schülerinnen bei SpoSpiTo einen Gutschein über 500 Euro gewonnen – und dafür ein Fahrrad bekommen. Das reizt natürlich zur Nachahmung“, erzählt Christina Gnirss. Auch die Engener Schule nimmt zum wiederholten Mal bei dem Projekt teil. „Deutlich mehr Kinder kommen seit Beginn von SpoSpiTo mit dem Fahrrad, per Tretroller oder zu Fuß zur Schule und sind sehr stolz, am Ende des Zeitraumes einen vollständigen Bewegungspass mit 20 Unterschriften gesammelt zu haben“, so Holger Laufer.

Und so lautet die Spo-Spi-To-Aufgabe www.grundschule-mhs-ehg.de; Innerhalb von sechs Wochen mussten die Schülerinnen und Schüler mindestens 20 Mal ohne Elterntaxi in die Schule kommen. Zu Fuß, mit dem Rad oder dem Tretroller. Pro aus eigener Kraft zurückgelegtem Weg unterschreiben die Eltern im Spo-Spi-To-Bewegungs-Pass. Dies soll zum Klimaschutz und zur Gesundheit beitragen. Durch die Teilnahme sollen Übergewicht, Haltungsschwächen und ernsthafte gesundheitliche Störungen bekämpft werden. Die Schüler bekommen zudem eine Spo-Spi-To-Urkunde und können wertvolle Preise gewinnen. Mehr Info im Internet unter www.grundschule-engen.de www.gs-tengen.de oder www.spospito-bewegungspass.de/ (zel)

Nicht nur die Preise, die es zu gewinnen gibt, sollen die Schüler motivieren – sondern vielmehr die vielen positiven Aspekte, die damit verbunden sind, wenn man zu Fuß zur Schule geht. „Schon am Morgen vor dem Unterricht erleben die Schüler die ersten Abenteuer“, sagt Tengens Schulleiter Frank Aden. Schon öfter habe er gehört, dass es den Kindern Spaß mache, aus eigener Kraft zur Schule zu gelangen. Lehrerin Stefanie Kurz kann noch von einem positiven Nebeneffekt des Projektes berichten: „Seit wir bei SpoSpiTo mitmachen, tragen die Schüler meist wettergerechte Kleidung – und haben bei Bedarf Schal, Mütze oder Regenjacke dabei.“

Die Schülerinnen und Schüler sollen jeweils den Weg zur Schule aus eigener Kraft zurücklegen. Bei Schülern, die per Bus zur Schule fahren, gilt: Von zuhause aus sollen sie zu Fuß zur Bushaltestelle kommen und nicht mit dem Elterntaxi. Egal, ob sie von Welschingen nach Engen, von Uttenhofen nach Tengen oder von Ehingen nach Mühlhausen fahren. Seit Beginn des Projektes habe sich die Situation der Elterntaxis deutlich verbessert, betont der Engener Schulleiter Holger Laufer. „Deutlich weniger Eltern fahren ihre Kinder morgens in die Schule“, so der Rektor. Ebenfalls eine Verringerung der Elterntaxis durch das Projekt beobachtet die Tengener Lehrerin Stefanie Kurz.

Nicht jede Gemeinde kämpft mit Elterntaxis

In Mühlhausen-Ehingen dagegen seien Elterntaxis grundsätzlich kein so ein großes Problem, so Schulleiterin Christina Gnirss. Es reiche, wenn man hin und wieder auf die Nachteile von Elterntaxis hinweist. Zudem sorge in Mühlhausen eine Baustelle in Schulnähe derzeit sowieso für mehr Bewegung. Die Vertreter aller drei Grundschulen bringen ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die positiven Effekte des Bewegungspasses auch in Zukunft fortsetzen. Gemeinsam ist den teilnehmenden Schulen auch, dass sie sagen: Wir würden es wieder tun. Und bei nächster Gelegenheit nehmen sie wieder teil.