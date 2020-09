von SK

Beamte des Polizeirevier Singen haben am Dienstag, 8. September, gegen 17.45 Uhr in der Außer-Ort-Straße bei einer Autofahrerin einen Atemalkoholtest durch, der rund 2,7 Promille ergab. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zuvor hatte ein Zeuge bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er auf der Landesstraße zwischen Singen und Engen einem Auto hinterherfahre, dessen Fahrerin in Schlangenlinie fahre. Als die Autofahrerin auf dem Parkplatz des Möbel-Outlet-Center versuchte einzuparken, touchierte sie die Gebäudewand, weshalb der Zeuge bis zum Eintreffen der Beamten der 44 Jahre alten Frau den Autoschlüssel abnahm.

Die Beamten veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein der Frau sicher.