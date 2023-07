Proteinreiche Kräuter wie Wegerich, Beifuß, Schafgarbe, Chrysanthemen, Kuhschellen, Silberwurz und sogar einige Weiden wachsen am Wegesrand. Genau das, was einem Mammut schmecken würde. Doch die elefantenartigen Dickhäuter der Frühzeit gaben sich bereits vor Jahrtausenden aus dem Hegau zurückgezogen. Nach 12.000 Jahren kehrt jetzt ein besonderes Exemplar zurück in den Eiszeitpark. Das eindrucksvolle Mammut besteht aus Robinienholz und verfügt über zwei Stoßzähne aus Edelstahl.

Mit einer Länge von über fünf Metern, einer Breite von mehr als zwei Metern und einer Höhe von etwa drei Metern zieht es schon von Weitem die Aufmerksamkeit der Parkbesucher auf sich und bietet eine noch vielfältigere Freizeitgestaltung für das gerade bei Familien beliebte Ausflugsziel.

Der Eiszeitpark Das Engener Brudertal war eine Jagdstation von Rentierjägern während der Eiszeit vor rund 12.000 Jahren, wie Funde aus der Zeit des Jungpaläolithikums bereits 1927 deutlich gemacht haben. Während der letzten Kaltzeit dürften auch Mammute die steppenartige Vegetation des Brudertals durchstreift haben. Besonders proteinreiche Kräuter und Blüten wie Wegeriche, Beifuß, Schafgarbe, Chrysanthemen, Kuhschellen, Silberwurz und sogar einige Weiden standen ganz oben auf dem Speiseplan der urzeitlichen Riesen. Eiszeitliche Jäger dürften die natürlichen Felsformationen genutzt haben, um mit Speeren ihre Beute zu erlegen. Vor allem Rentiere waren aber Ziel der Eiszeitjäger. Der Eiszeitpark wurde vor mittlerweile 20 Jahren als archäobotanischer Park angelegt, in dem die späteiszeitliche Vegetation einer Steppentundra rund um den Petersfelsen rekonstruiert wurde. In seinem Zentrum: Das Moor mit Tamarisken, Wollgras und Birken. In einem Pavillon werden phantasievolle Illustrationen von Libor Balak zum Leben vor 15.000 Jahren gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos, der Park ist rund um die Uhr zugänglich. (sk)

Die Umsetzung des Projekts lag in den Händen der Firma Spielart aus Rosenheim, die sich vor allem in Süddeutschland auf die Herstellung von pädagogischen Spielgeräten fokussiert. Doch der Weg bis zur Fertigstellung der Attraktion war kein leichter und erforderte Monate der Planung und Organisation. Erst nach Erfüllung unterschiedlichster Auflagen und Genehmigungen konnte der Aufbau in Angriff genommen werden. „Uns war wichtig, dass das Spielgerät sich gut in die Umgebung einfügt und wertige Materialien verwendet werden. Wir finden, das ist rundum gelungen“, erklärt die Vorsitzende der Bürgerstiftung Andrea Grusdas.

Dank Finanzmitteln der Bürgerstiftung ist die Verwirklichung des Projektes möglich geworden. „Wir sind stolz auf das gelungene Projekt und freuen uns auf begeisterte Kletterer“, betonte Grusdas zur Eröffnung der kleinen Feier. Nachdem die Bürgerstiftung das Projekt bereits beim Stifterfest angekündigt hatte, fand nun die offizielle Übergabe statt.

Im kleinen Rahmen testen Bürgermeister Johannes Moser und Museumsleiter Velten Wagner mit den Stiftungsvertretern Andrea Grusdas, Hans-Joachim Kiefer, Sandra Hauser und Bauleiter Fabian Klöpfer das neue Angebot im vorzeitlichen Park.

Neben der Freude über die gelungene Umsetzung des Mammut-Klettergerüsts wurden auch weitere Ideen für Erweiterungen diskutiert: Ein Ausbau von schlichten Sitzgelegenheiten rund um das Tier könnte in naher Zukunft umgesetzt werden. Mehr Möglichkeiten, um Abfall zu entsorgen, werden immer wieder gefordert, allerdings stehe ein Ausbau hier nicht zur Debatte.