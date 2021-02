Wenn die Bürger in Sorge sind, dass Corona-Verordnungen nicht eingehalten sind, wollen die Ordnungsämter in den Hegauer Gemeinden handeln. Sie kontrollieren aber auch ohne Hinweise in Form von Stichproben und überprüfen besonders, ob Bürger bei Verordnung einer Quarantäne diese auch einhalten. Die Stadt Engen meldet auf SÜDKURIER-Nachfrage in diesem Bereich mehrere eklatante Verfehlungen. „Diese haben wir im Zuge einer landesweiten Schwerpunktaktion festgestellt. Es wurde überprüft, ob sich infizierte Menschen, Kontaktpersonen und Personen in Einreise-Quarantäne an die Vorgaben halten“, schildert Axel Pecher, der Ordnungsamtsleiter der Stadt Engen.

Trotz Aufforderung nicht gemeldet

„Die beiden Mitarbeiter des Gemeinde-Vollzugsdienstes besuchten die Personen an ihrer Wohnadresse. Dabei wurden diverse Verstöße festgestellt. Vier Personen, die an einem Grenzübergang in Bayern eingereist waren, verfügten bei der Einreise weder über einen Coronatest noch hatten sie ihre Einreise registriert. Sie meldeten sich auch trotz Aufforderungen durch die Bundespolizei nicht beim Ordnungsamt. Nun wurde festgestellt, dass mehrere Personen positiv auf Corona getestet wurden“, so Pecher.

Der Engener Ordnungsamtsleiter Axel Pecher muss sich mit eklatanten Verstößen gegen die Quarantäne-Pflicht befassen.

Zudem habe sich eine der Personen nicht an die Einreisequarantäne gehalten und sei just bei der Kontrolle mit seinem Fahrzeug an seiner Wohnung erschienen. „Ein weiterer Verstoß wurde bei einer Person, die positiv auf Corona getestet wurde und sich daher in Isolation befand, festgestellt. Auch sie sollte in der eigenen Wohnung kontrolliert werden. Sie war aber nicht zuhause. Nachbarn berichteten, sie sei in den vergangenen Tagen mehrfach mit dem Auto weggefahren und habe am Vorabend noch mit mehreren Gästen in ihrer Wohnung gefeiert. Das ist ein absolut gefährliches und rücksichtsloses Verhalten“, so Pecher.

Es drohen saftige Bußgelder

„In allen Fällen haben wir die Betroffenen im Vorfeld durch das Ordnungsamt schriftlich über die Verhaltensweisen informiert, die bei einer Quarantäne oder Isolation einzuhalten sind. Die Verstöße wurden damit vorsätzlich begangen und wiegen umso stärker.“ Das habe Auswirkung auf die Höhe der Bußgelder, die das Landratsamt Konstanz festgesetzt. Der Bußgeldrahmen bei Verstößen gegen Corona-Regeln bewege sich in einem Rahmen von 150 Euro bis 10.000 Euro. „Aufgrund der Erfahrungen werde das Ordnungsamt die Kontrollen in den kommenden Wochen verstärken“, so Pecher.

Außerhalb dieser Fälle bescheinigt Pecher den Engenern eine große Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Verordnungen. „In den Engener Einkaufsmärkten wird das Abstand- und Hygienekonzept sehr vorbildlich umgesetzt“, schildert Pecher.

Beschwerden über Beschäftigte und Leitung von Einkaufsmarkt

Einige Kunden haben mit Nachdruck moniert, dass einzelne Beschäftigte und die Leitung in einen Gottmadinger Einkaufsmarkt die Hygiene- und Abstandsbestimmungen nicht einhalten. Dies sei schon mehrfach festgestellt worden. „Wenn konkrete Beschwerden kommen, gehen wir denen nach und überprüfen dies vor Ort. Umso mehr, wenn sie sich wiederholen“, erklärt Matthias Kossmann, Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Gottmadingen. „Von uns bestätigte Fälle gehen an das Landratsamt Konstanz„, so Kossmann.

„In Hilzingen stellen wir eine hohe Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Verordnungen fest. Einen Einzelfall gab es bei der Verletzung der Quarantäne-Pflicht. Nach einem Gespräch hat sich die betroffene Person aber einsichtig gezeigt“, schildert der Hilzinger Bürgermeister Holger Mayer. Gerade durch die dörfliche Struktur von Hilzingen und den Ortsteilen seien beispielsweise größere Zusammenkünfte anders wie in größeren Städten kein Thema.

21 Verstöße gegen nächtliches Ausgangsverbot

Auch die Polizei kontrolliert ständig, ob die Corona-Verordnungen eingehalten wird. „Es gibt immer wieder einzelne Verstöße. Die allermeisten Menschen verhalten sich aber diszipliniert. Wir kontrollieren querbeet. An Bushaltestellen, in Fußgängerzonen oder auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten, ob die Verordnungen eingehalten werden“, schildert Dieter Popp, Pressesprecher der Polizeidirektion Konstanz. Manchmal fehle auch das Bewusstsein über Verordnungen, wie etwa, dass auch auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten die Maske getragen werden müsse. Im Bereich des Polizeireviers Singen gab es in der vergangenen Woche 95 Verstöße. Die meisten beim nächtlichen Ausgangsverbot (21) und bei rechtswidrigen Ansammlungen.