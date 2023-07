Für den neuen Busbahnhof und die Gestaltung rund um Bahnhof und Breitestraße braucht es neue Pläne. Die bisherige Idee von einem großen Busbahnhof und einem Parkdeck lassen sich nicht wie ursprünglich gedacht umsetzen. Denn die Bahn plant einen barrierefreien Zugang über eine Treppenanlage mit zwei Aufzügen zum Mittelbahnsteig.

Das Bauwerk am nördlichen Ende des Bahnsteigs benötigt viel Platz, den die Stadt teilweise für den Bau eines Parkdecks vorgesehen hatte. Gleichzeitig kann die Stadt das benötigte Grundstück von der Bahn erst nach deren Bau der Treppenanlage kaufen. Das soll erst 2026 soweit sein.

Eine Alternative muss her

Nun hat Stadtbaumeister Matthias Distler alternative Pläne für den Busbahnhof und die Gestaltung rund um den Bahnhof vorgelegt. Nach Beschluss des Technischen Ausschusses sollen die nun fachlich geprüft werden. Während die Änderungen mit Einschränkungen bei den Stadträten teils Verärgerung auslösen, verteidigt die Bahn ihre Treppenanlage als einzig konforme Lösung. Das teilte die Pressestelle der Bahn aktuell auf SÜDKURIER-Nachfrage mit.

Verschiedene Varianten wurden geprüft

„Aufgrund der Reisendenzahlen in Engen ist eine barrierefreie Anbindung des Mittelbahnsteigs mittels eines sogenannten schienengleichen Überwegs nicht mehr zulässig“, heißt es in der Stellungnahme der Bahn. Daher seien verschiedene Varianten für eine barrierefreie Anbindung geprüft worden. Dabei sei auch der von der Stadt Engen gewünschte, alleinige Anschluss an die bestehende Personenunterführung Fuchsloch und die von der Bahn ausgewählte Variante, den Neubau eines Fußgängerstegs, untersucht worden.

Matthias Distler, Stadtbaumeister Engen: „Wir müssen jetzt unsere Planungen vorantreiben.“ | Bild: Kerle, Helene

Die Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine barrierefreie Anbindung des Mittelbahnsteigs alleinig über die bestehende Unterführung aufgrund der vorhandenen Platzverhältnisse nicht entsprechend den Regelwerken der Deutschen Bahn AG hergestellt werden könne. Zum einen wäre eine entsprechende Treppenbreite, die es bei der Anzahl von Reisenden in Engen brauche, nicht vorhanden.

Zum anderen wäre auch keine sichere Führung von eingeschränkten Personen zu einem Aufzug als barrierefreie Anbindung möglich, führt die Bahn weiter aus. „Die Errichtung einer zusätzlichen Personenbrücke stellt die einzig regelwerkskonforme, sichere und kapazitiv ausreichende barrierefreie Anbindung des Mittelbahnsteigs sicher“, heißt es in der Stellungnahme.

Dass es im wahrsten Sinne des Wortes höchste Eisenbahn für die Sanierung des Bahnhofbereichs in Engen ist, macht unter anderem diese völlig veraltete und kaputte Bushaltstelle deutlich. | Bild: Kerle, Helene

In ihrem Schreiben hat sich die Bahn auf Nachfrage auch zu der Fläche geäußert, die die Stadt Engen von der Bahn erwerben möchte. Für den Bau der Steganlage würden die Parkflächen zwischen der Bahnhofstraße und den Gleisanlagen als Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. Wenn der Bau abgeschlossen ist, könnten diese anderweitig genutzt werden. „Hierzu steht die Deutsche Bahn mit der Stadt Engen in Kontakt“, heißt es abschließend.

„Ein Parkdeck oder Parkhaus wird nicht möglich sein“

„Wir müssen jetzt unsere Planungen vorantreiben“, machte Stadtbaumeister Matthias Distler zuletzt im Technischen Ausschuss deutlich. Man könne planerisch vorbereiten, aber erst nach dem Stegbau der Bahn mit den eigenen Arbeiten beginnen. Distler stellte mehrere Varianten für einen neuen Busbahnhof vor. Eine sieht diesen auf dem Abschnitt zwischen Bahnhofsgebäude und Fuchsloch. Dann müssten aus Platzgründen allerdings zwei Haltestellen entfallen. Parkplätze gäbe es im Bereich der Eselsbrücke.

Geht es nun weiter nach Norden?

Eine weitere Variante wäre ein Busbahnhof nördlich des Bahnhofsgebäudes mit vollen acht Haltestellen. Das würde wiederum weniger Parkplätze in diesem Bereich bedeuten. Ein Parkdeck oder Parkhaus wird nicht möglich sein. Dafür ist es schlicht zu eng“, so Distler zum verfügbaren Gelände. Bürgermeister Johannes Moser verwies darauf, dass unbedingt Stellplätze für Fahrräder eingeplant werden müssten, da es perspektivisch mehr Fahrräder auf den Straßen würden. Er gab zu, dass er sich über die Engstirnigkeit der Bahn ärgere.

Engener Stadträte sind sauer

Das geht nicht nur dem Stadtoberhaupt so, sondern offensichtlich auch einem Teil seiner Stadträte. „Der Aufzug kommt nicht vor 2030, das garantiere ich“, so Bernd Maier (CDU), der die Stadt durch die Bahn blockiert sieht. „Ich finde es sehr enttäuschend, wie man eine Stadt so hängen lassen kann“, tat Joachim Kentischer (UWV) seinem Unmut kund.

Der Ausschuss beriet auch über das Solarkataster Grundsätzlich wird es künftig die Möglichkeit geben, Photovoltaikmodule auf den Dächern der Altstadt-Gebäude anzubringen. Das ist das Ergebnis des Scoring-Verfahrens zum Engener Solarkataster. Auf günstige, schwarze, aufgeständerte Module dürften die Altstadtbewohner aber nicht hoffen, so Stadtbaumeister Distler. Dachintegrierte, teilweise farblich angepasste Module sollten hingegen in den meisten Fällen kein Problem sein. Grundvoraussetzung ist eine durchgängige Fläche von 20 Quadratmetern für PV-Module.

Womöglich könnte die Sanierung des stark in die Jahre gekommenen Bahnhofsgebäudes ein erster Schritt im Rahmen des Sanierungsprogramms sein. Damit käme man zumindest den Bauplänen der Bahn nicht in die Quere. | Bild: Kerle, Helene

Den Kopf in den Sand stecken hilft aber nichts, das machte Matthias Distler klar. Man könne jetzt nicht mehr auf die Bahn warten, das Sanierungsgebiet Bahnhofsbereich und Breitestraße müsse jetzt geplant werden, bevor es keine Fördergelder mehr für die Stadt gebe. Nun soll nach dem Beschluss der Rats geplant und gerechnet werden. Außerdem soll die Planung für Parkplätze und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes aktiv vorangetrieben werden, denn hierbei käme man der Bahn nicht in die Quere.