In Engen steht wieder eine großes Bauprojekt der Deutschen Bahn bevor. Die Eisenbahnbrücke Ballenbergstraße soll erneuert werden. Die Maßnahme war schon früher geplant. Die Deutsche Bahn veranschlagt sie mit Kosten von 4,5 Millionen Euro, wie eine Bahnsprecherin berichtet. Die Hauptarbeiten im Juni seien so geplant, dass der Bahnverkehr gezielt nur innerhalb eines kurzen Zeitraums und nicht in mehreren Etappen eingeschränkt werde.

Es gibt kein Verkehrschaos

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen. Die Baustelle wird eingerichtet. Die Unterführung der Bahnbrücke ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein großes Verkehrschaos bleibt aber aus. „Es gibt genug Ausweichmöglichkeiten, um von der Hegaustraße in die Innenstadt und umgekehrt zu kommen, wie durch die Unterführungen Schillerstraße und Maxenbuck“, berichtet Heike Bezikofer vom Bauamt der Stadtverwaltung Engen auf Anfrage.

Bei diesem Großprojekt der Deutschen Bahn ist die Stadt Engen nicht involviert, im Gegensatz zum aufwändigen Neubau der Maxenbuck-Brücke. Der liegt schon etliche Jahre zurück. Die Stadt Engen musste von den Gesamtkosten von etwa drei Millionen Euro gut 500.000 Euro beisteuern. Für diesen Betrag konnte die Unterführung verbreitert und die innerstädtische Verkehrssituation entlastet werden. Die Deutsche Bahn hat vor einigen Jahren auch die Talbachüberführung erneuert.

Ersatzverkehr durch Busse

Es gibt nun auch Vegetationsarbeiten rund um die Brücke Ballenbergstraße. Bis Anfang Juni stellt die Deutsche Bahn die Betonfertigteile für die neue Brücke auf der Baustellenfläche her. Zwischen Freitag, 10. Juni und Freitag, 17. Juni, soll die alte Brücke abgebrochen werden. „Die neuen Brückenteile werden mit Hilfe eines Krans eingebaut samt Schotter, Schwellen und Schienen. In diesem Zeitraum ist die Brücke gesperrt“, berichtet die Sprecherin der Deutsche Bahn. Es soll während der Brückensperrung und dem dadurch ausfallenden Zugverkehr ein Ersatzverkehr durch Busse eingerichtet werden. Restarbeiten sind bis Ende August geplant. Die Anwohner der Brücke Ballenbergstraße sollen per Handzettel zeitnah über den Ablauf der Bauarbeiten informiert werden.

Um die Einschränkungen so kurz und gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten laut Deutsche Bahn auch nachts statt. Die Ballenbergstraße sei bis zum Ende der Bauarbeiten für den Straßenverkehr und für Fußgänger im Bereich der Brücke gesperrt. Fußgänger können das nahe gelegene Fuchsloch zur Querung nutzen.

Bahnhofvorplatz wird neu gestaltet

Die Deutsche Bahn plant in Engen weitere Bauarbeiten. Nach der abgeschlossenen Bahnsteig-Erneuerung soll auch der Personen-Übergang erneuert werden. Die endgültige Planung steht aber noch aus. „Wir hoffen nun auf einen baldigen Abschluss der Modernisierung der Bahnsteige am Engener Bahnhof“, sagt Heike Bezikofer. Noch stehe die Erneuerung der Gleise-Überquerung aus. „Sobald die Deutsche Bahn fixe Pläne hat, können wir auch die Neugestaltung des Engener Bahnhofvorplatzes und des Busbahnhofes angehen“, verrät Heike Bezikofer. Die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes ist auch Teil eines Engener Sanierungsprogramms.