Im nächsten Sommer könnte der Einzeleintritt für Erwachsene bei fünf Euro liegen, anstelle von bisher 4,50 Euro. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche soll von 2,30 auf 2,50 Euro steigen, so lautet der Beschlussvorschlag.

Zuletzt sind die Preise 2018, also vor fünf Jahren, angehoben worden. Hauptamtsleiter Jochen Hock spricht auf Nachfrage von einer moderaten Erhöhung. Fast alle Ausschuss-Mitglieder seien sich einig darüber, dass sich an der städtischen Einnahmesituation etwas verbessern sollte. Der Kostendeckungsgrad des städtischen Bads liege sogar in gut besuchten Sommern, wie dem vergangenen, gerade einmal bei rund 30 Prozent. Sprich die Kommune deckt die übrigen 70 Prozent an Kosten. Bedenken seien wegen des Zusammentreffens der Erhöhung mit der allgemeinen, hohen Kostensteigerung geäußert worden, so Jochen Hock. Dennoch stimmten die Mitglieder bei lediglich einer Gegenstimme der Erhöhung zu. Der endgültige Beschluss fällt aber am 28. März in der Gemeinderatssitzung. Ein kleines Schlupfloch soll es außerdem geben. Die Erhöhung soll erst zum 20. April kommen. Davor können Saison- und Punktekarten noch zu den bisherigen Preisen im Bürgerbüro gekauft werden.