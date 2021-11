Es war vermutlich den steigenden Corona-Zahlen zu verdanken, dass die Lesung mit Autor und Journalist Erich Schütz in der Engener Stadtbibliothek nur im ganz kleinen Kreis stattfand. Ursprünglich habe man deutlich mehr Gäste erwartet, gab die Fördervereinsvorsitzende Jutta Pfitzenmaier ein wenig geknickt zu verstehen. Dank der Förderung des Abends durch „Neustart Kultur“ sorgten die geringen Anmeldungen zumindest nicht für ein Minus in der Veranstaltungskasse von Bibliothek und Förderverein.

Die wenigen Zuhörer, die an diesem Abend gekommen waren, durften dafür den Autor und Kostproben aus dessen neuesten beiden Erscheinungen in sehr intimem Rahmen erleben. Die Lesung stand ganz im Zeichen des Themas Essen am Bodensee. Erich Schütz, bekannt als Autor des Krimis „Judengold“, stellte sein Sachbuch „Das kulinarische Erbe des Bodensees“ vor. Zusätzlich las er aus seinem neuesten Krimi mit dem Titel „Das Geheimnis der Fischerin vom Bodensee“.

Mischung aus Lesepassagen, kleinen Anekdoten und Einblicken in die Entstehung der Bücher

Schütz, der seine journalistische Ausbildung beim SÜDKURIER absolviert hatte, verstand es seine Zuhörer mit einer Mischung aus Lesepassagen, kleinen Anekdoten und Einblicken in die Entstehung der Bücher für sich einzunehmen. Die Idee zu einem Sachbuch über das Essen am Bodensee sei vom Verlag gekommen. „Zunächst habe ich gedacht: Das schüttle ich aus dem Ärmel“, so der Autor. So sei es aber dann nicht gewesen. Stattdessen habe eine sehr intensive Recherche begonnen.

Dabei wurde unter anderem deutlich, dass die kulinarisch so reiche Region um den Bodensee sehr vielen Einflüssen von anderswo zu verdanken ist. Wie beispielsweise den Römern, die Gemüsesorten, Salate und natürlich die Weinreben an den See brachten. Besonders gespannt verfolgten die Zuhörer die Ausführungen des Autors, als er vom kulinarischen Erbe des Sees erzählte, das heute eher unbekannt und für viele befremdlich sein mag. „Im Mittelalter gab es kein Festbankett am Bodensee ohne Schwan“, so ein Ergebnis von Schütz´ Recherchen.

Ein reales Motiv für eine fiktive Kriminalerzählung

Wenn einer beim Thema Essen am Bodensee nicht fehlen darf, dann ist das natürlich heiß geliebte Felchen. Der Edelfisch, der nur noch selten in den Netzen landet, ist das Hauptmotiv des neuesten Krimis, „Das Geheimnis der Fischerin vom Bodensee“, von Erich Schütz. Seit einigen Jahren sorgt die Zucht des Felchen im See für hitzige Diskussionen. Ein reales Motiv für die fiktive Kriminalerzählung, in die Schütz allerlei Anleihen aus dem Heimatklassiker „Die Fischerin vom Bodensee“ einfließen ließ. In Engen vermittelte Erich Schütz auf unterhaltsame Weise, wie Journalismus, Fiktion und das Dasein als bekennender Gourmet in seiner Arbeit zusammenfinden.